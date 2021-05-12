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В Туле вынесли приговор бывшему заместителю начальника Управления Росгвардии
Фото: Управление Росгвардии по Тульской области.

В Туле вынесли приговор бывшему заместителю начальника Управления Росгвардии

Сергей Осипченко признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Центральный районный суд Тулы вынес приговор бывшему заместителю главы регионального Управления Росгвардии Сергею Осипченко.

До назначения на эту должность он возглавлял вневедомственную охрану и, злоупотребив служебным положением, поручил гвардейцам охранять коммерческую фирму. При этом деньги за охранные услуги на счета ведомства не поступали. Так продолжалось несколько лет.

Сумма причиненного ущерба составила более 700 тысяч рублей. Сергей Осипченко всё возместил. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил штраф на сумму 70 тысяч рублей.

Также в Центральном суде Тулы рассматривается аналогичное уголовное дело, обвиняемым по которому проходит бывший начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии Игорь Ланцов. Он был уволен со служба осенью прошлого года, а затем свой пост покинул начальник регионального управления Олег Петрик.

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