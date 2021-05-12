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В Любовское водохранилище в Новомосковске слили промышленную солярку
Фото: catcher.fish.

В Любовское водохранилище в Новомосковске слили промышленную солярку

На месте работают оперативные группы МЧС, прокуратура проводит проверку.

В ГУ МЧС России по Тульской области поступила информация об обнаружении пленки нефтепродуктов в Любовском водохранилище в Новомосковске. На месте проводятся работы по установке боновых заграждений и утилизации нефтепродуктов.

Специалисты изучают акваторию водохранилища, в работах задействованы оперативные группы Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники городской администрации, министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. Угрозы экологического загрязнения нет.

По предварительной информации, на водохранилище произошел разлив дизельного топлива, используемого в промышленных целях. Сотрудники прокуратуры Тульской области проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Устранение последствий загрязнения водоема взято прокуратурой на контроль.

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