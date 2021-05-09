Фото пресс-службы администрации Тулы.
На параде Победы тульским ветеранам помогали волонтеры
Это более ста человек.
В состав волонтерского корпуса для работы на параде Победы вошли более ста человек — представители волонтерских объединений и неравнодушные туляки. Они подали заявки на портале добро.ру, прошли отбор, обучение, репетиции, тестирование на ПЦР и были обеспечены средствами защиты.
Во время парада Победы команды волонтерского корпуса встречали и сопровождали ветеранов и тружеников тыла, измеряли у зрителей температуру и проверяли соблюдение масочного режима. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, для этого были сформированы команды, определены тим-лидеры и координаторы площадок.
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