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На параде Победы тульским ветеранам помогали волонтеры
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На параде Победы тульским ветеранам помогали волонтеры

Это более ста человек.

В состав волонтерского корпуса для работы на параде Победы вошли более ста человек — представители волонтерских объединений и неравнодушные туляки. Они подали заявки на портале добро.ру, прошли отбор, обучение, репетиции, тестирование на ПЦР и были обеспечены средствами защиты.

Во время парада Победы команды волонтерского корпуса встречали и сопровождали ветеранов и тружеников тыла, измеряли у зрителей температуру и проверяли соблюдение масочного режима. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, для этого были сформированы команды, определены тим-лидеры и координаторы площадок.

Галерея
В Туле на параде Победы ветеранам помогали волонтеры, Фото: 1
В Туле на параде Победы ветеранам помогали волонтеры, Фото: 2
В Туле на параде Победы ветеранам помогали волонтеры, Фото: 3
В Туле на параде Победы ветеранам помогали волонтеры, Фото: 4
В Туле на параде Победы ветеранам помогали волонтеры, Фото: 5
В Туле на параде Победы ветеранам помогали волонтеры, Фото: 6
В Туле на параде Победы ветеранам помогали волонтеры, Фото: 7
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