На параде Победы тульским ветеранам помогали волонтеры

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В состав волонтерского корпуса для работы на параде Победы вошли более ста человек — представители волонтерских объединений и неравнодушные туляки. Они подали заявки на портале добро.ру, прошли отбор, обучение, репетиции, тестирование на ПЦР и были обеспечены средствами защиты.

Во время парада Победы команды волонтерского корпуса встречали и сопровождали ветеранов и тружеников тыла, измеряли у зрителей температуру и проверяли соблюдение масочного режима. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, для этого были сформированы команды, определены тим-лидеры и координаторы площадок.