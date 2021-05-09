В Тульской области на улице замечена «Нива-танк-парник»: видео

Кадр из видео «Тула Жесть».

В ВК завирусилось видео из Воскресенского. Мужчина снял, как по улице перемещается автомобиль «Нива» с буквально «надетым» на нее парником. Выглядит мощно!

Мужчина комментирует: «Так идет подготовка к параду. Первой выходит «Нива-танк-парник». Это новая военная техника. Американцы от такого ***! Весовой контроль она не проходит».