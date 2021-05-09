новости
новости
Регистрация
Трех тяжелобольных туляков доставили в больницы вертолетом
Фото минздрава по Тульской области.

Трех тяжелобольных туляков доставили в больницы вертолетом

Медицинский вертолет совершил три вылета в районы области для доставки пациентов в медучреждения Тулы.

7 мая санавиация доставила жительницу Киреевска с сочетанными травмами в реанимацию Ваныкинской больницы. Второй вылет состоялся в Суворов: пациент с острой почечной недостаточностью был направлен для экстренного лечения и дообследования в областную больницу. Еще один вылет понадобился, чтобы транспортировать жительницу Белева с 20% ожогами тела в областную больницу.

На борту пациентов сопровождала авиамедицинская бригада в составе врача-реаниматолога Марии Агафоновой и фельдшера Германа Куприянова.

«В ходе полета мы постоянно следим за жизненно важными функциями пациентов. В связи с тяжелым состоянием больных проводили инфузионную терапию, обезболивание, обеспечивали бесперебойную работу аппарата ИВЛ. На борту есть всё необходимое для оказания неотложной медицинской помощи», — сказала Мария Агафонова.

Общий налет за этот день составил около трех часов. По словам пилота Наиля Фаизова, в связи со сложной ветровой обстановкой в первой половине дня было необходимо выбрать правильный режим полета, чтобы обеспечить максимальный комфорт для пациентов.

«В весенне-летний период с началом гроз мы тщательно анализируем погодные сводки, чтобы подготовиться к полетному заданию. Наша задача — при любой погоде обеспечить быструю и бережную транспортировку пациента», — сказал Наиль Фаизов.

Санитарная авиация работает в Тульской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ее задача — совместно с областным Центром медицины катастроф обеспечить оптимальную доступность и качество медицинской помощи жителям региона. С начала года вертолет авиакомпании «СКОЛ» доставил в медучреждения 51 тяжелобольного жителя региона.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:54 −2
Другие статьи по темам
Событие
санавиация
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На параде Победы тульским ветеранам помогали волонтеры
На параде Победы тульским ветеранам помогали волонтеры
Минтруд не планирует делать майские праздники длинными каждый год
Минтруд не планирует делать майские праздники длинными каждый год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.