Трех тяжелобольных туляков доставили в больницы вертолетом

Фото минздрава по Тульской области.

Медицинский вертолет совершил три вылета в районы области для доставки пациентов в медучреждения Тулы.

7 мая санавиация доставила жительницу Киреевска с сочетанными травмами в реанимацию Ваныкинской больницы. Второй вылет состоялся в Суворов: пациент с острой почечной недостаточностью был направлен для экстренного лечения и дообследования в областную больницу. Еще один вылет понадобился, чтобы транспортировать жительницу Белева с 20% ожогами тела в областную больницу.

На борту пациентов сопровождала авиамедицинская бригада в составе врача-реаниматолога Марии Агафоновой и фельдшера Германа Куприянова.

«В ходе полета мы постоянно следим за жизненно важными функциями пациентов. В связи с тяжелым состоянием больных проводили инфузионную терапию, обезболивание, обеспечивали бесперебойную работу аппарата ИВЛ. На борту есть всё необходимое для оказания неотложной медицинской помощи», — сказала Мария Агафонова.

Общий налет за этот день составил около трех часов. По словам пилота Наиля Фаизова, в связи со сложной ветровой обстановкой в первой половине дня было необходимо выбрать правильный режим полета, чтобы обеспечить максимальный комфорт для пациентов.

«В весенне-летний период с началом гроз мы тщательно анализируем погодные сводки, чтобы подготовиться к полетному заданию. Наша задача — при любой погоде обеспечить быструю и бережную транспортировку пациента», — сказал Наиль Фаизов.

Санитарная авиация работает в Тульской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ее задача — совместно с областным Центром медицины катастроф обеспечить оптимальную доступность и качество медицинской помощи жителям региона. С начала года вертолет авиакомпании «СКОЛ» доставил в медучреждения 51 тяжелобольного жителя региона.