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Статистика за сутки: в Тульской области 50 случаев заболевания и 6 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 50 случаев заболевания и 6 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За минувшие сутки в Тульской области подтвердились 50 случаев коронавируса, 48 человек выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 978 жителей региона, 36 548 вылечились, 1 914 умерли.

За сутки в России ситуация следующая:

Сюжет: Коронавирус
Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки – 51 новый случай и 5 смертей
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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