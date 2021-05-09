Статистика за сутки: в Тульской области 50 случаев заболевания и 6 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За минувшие сутки в Тульской области подтвердились 50 случаев коронавируса, 48 человек выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 978 жителей региона, 36 548 вылечились, 1 914 умерли.

За сутки в России ситуация следующая: