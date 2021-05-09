Статистика за сутки: в Тульской области 50 случаев заболевания и 6 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
За минувшие сутки в Тульской области подтвердились 50 случаев коронавируса, 48 человек выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 978 жителей региона, 36 548 вылечились, 1 914 умерли.
За сутки в России ситуация следующая:
вчера, в 11:18, 9 1102 -2
7 мая, в 11:04, 21 1206 -1
6 мая, в 11:07, 22 1621 1
4 мая, в 11:02, 19 1547 1
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