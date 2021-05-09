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Коммунальная авария в Туле: жители Пролетарского округа остались без воды
Фото pixabay.com.

Коммунальная авария в Туле: жители Пролетарского округа остались без воды

Сколько времени уйдет на устранение, пока неизвестно.

9 мая с 10.00 до окончания работ ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Декабристов, 82, 84, 86, ул. Серова, 8, 10, 12, 12/1, ул. Каракозова, 69, 70, 71, 71/1,71/2, ч/сектор: по ул. Каракозова от ул. Кирова до ул. Калинина, ул. Патронная от ул. Кирова до ул. Р. Зорге, ул. Декабристов от ул. Кирова, до ул. Р. Зорге в связи с производством ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Каракозова, 70. Об этом сообщил «Тулагорводоканал». 

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Напомним, на майских праздниках тулякам обещали не отключать воду, проводить только неотложные работы. 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:54 +2
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