Аджоев остался недоволен судейством в матче с «Рубином»: «Судья планомерно решал свою задачу»

– Настрой на определенную задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут. Он ее в итоге и выполнил. Это нужно сказать прямо. Началось всё с пенальти в наши ворота, сперва назначенного, а потом отмененного. Как в той ситуации можно было увидеть нарушение, когда сразу было четко видно, что игрок «Рубина» зацепился за газон и просто эффектно упал, выпрашивая пенальти? Вообще это неспортивное поведение, симуляция, которая наказывается желтой карточкой. Здесь предупреждение вынесено не было.

Зато в начале второго тайма Левников пенальти назначил и моментально показал желтую карточку нашему игроку, которая стала для него второй и превратилась в удаление. Где последовательность? Повторю, последовательность на протяжении всей игры прослеживались только в том, что судья планомерно решал свою задачу. Молодец, хорошо отработал! — цитирует Гурама Аджоева « Чемпионат ».