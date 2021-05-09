Аджоев остался недоволен судейством в матче с «Рубином»: «Судья планомерно решал свою задачу»
Президент ПФК «Арсенал» раскритиковал работу главного арбитра Кирилла Левникова.
– Настрой на определенную задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут. Он ее в итоге и выполнил. Это нужно сказать прямо. Началось всё с пенальти в наши ворота, сперва назначенного, а потом отмененного. Как в той ситуации можно было увидеть нарушение, когда сразу было четко видно, что игрок «Рубина» зацепился за газон и просто эффектно упал, выпрашивая пенальти? Вообще это неспортивное поведение, симуляция, которая наказывается желтой карточкой. Здесь предупреждение вынесено не было.
Зато в начале второго тайма Левников пенальти назначил и моментально показал желтую карточку нашему игроку, которая стала для него второй и превратилась в удаление. Где последовательность? Повторю, последовательность на протяжении всей игры прослеживались только в том, что судья планомерно решал свою задачу. Молодец, хорошо отработал! — цитирует Гурама Аджоева «Чемпионат».
Напомним, тульский «Арсенал» проиграл казанскому «Рубину» со счетом 2:4. В первом тайме оружейники вели со счетом 2:0, но во втором пропустили четыре гола.
сегодня, в 14:20, 7 1249 0
сегодня, в 12:45, 31 557 0
вчера, в 18:28, 164 4697 -2
7 мая, в 10:12, 51 1890 4
Другие статьи по темам
Люди
Место
Прочее