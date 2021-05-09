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Жительнице Тульской области вручили награду за победу в проекте «Бессмертного полка России»

Жительнице Тульской области вручили награду за победу в проекте «Бессмертного полка России»

В Музее Победы 8 мая прошла торжественная церемония вручения наград победителям нескольких проектов общероссийского общественного движения.

Награды вручили победителям викторины «Победа ковалась каждым», проведенной в рамках проекта «Знаменосцы Победы», а также авторам наиболее интересных исследовательских работ в международном конкурсе «Правнуки победителей».
 

Среди победителей конкурса «Правнуки победителей» — юная жительница Тульской области Анна Макешина. Всего же в этом творческом состязании участвовали 9 тысяч молодых людей со всей России и более 30 стран мира.

Лауреатов поздравили и вручили им дипломы и памятные призы народный артист России Владимир Машков, актер театра и кино Игорь Петренко, начальник Центрального архива Министерства обороны РФ Олег Панков и основатель и руководитель проекта «Я помню» Артем Драбкин.

Для всех победителей в Музее Победы была организована экскурсия по экспозиции «Подвиг народа», а затем они стали гостями концерта «Бессмертный полк в сердце каждого из нас», посвященного памяти народного артиста СССР Василия Ланового.

 
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