Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области 53 случая заболевания и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 53 случая заболевания, 50 человек выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 877 жителей региона, 36 451 человек вылечился, 1903 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: