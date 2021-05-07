Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области 53 случая заболевания и 7 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 53 случая заболевания, 50 человек выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 877 жителей региона, 36 451 человек вылечился, 1903 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:07, 22 1412 1
4 мая, в 11:02, 19 1464 1
3 мая, в 11:14, 9 1163 1
3 мая, в 11:01, 4 1203 1
Другие статьи по темам
Место