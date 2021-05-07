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Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области 53 случая заболевания и 7 смертей

Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области 53 случая заболевания и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 53 случая заболевания, 50 человек выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 877 жителей региона, 36 451 человек вылечился, 1903 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 52 случая заболевания
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:04 0
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