Полная афиша мероприятий на День Победы – 2021
9 Мая в Туле и Тульской области пройдут мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине Великой Победы.
10.00 – парад Победы. Торжественным маршем пройдут парадные расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, регионального ГУ МЧС и Тульского спасательного центра МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов, Суворовского училища, военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» и т. д. Механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».
14.00 – Ретро-площадка. Выступление агитбригад.
19.00 – Общероссийская минута молчания.
10.00 – День Победы в Музее оружия. Интерактивные площадки, тематические экскурсии, концертные программы, светомузыкальное представление.
12.00 – Концертные программы творческих коллективов и исполнителей города Тулы.
18.00 – Всероссийская акция «РиоРита – радость Победы». Танцуем самые популярные танцы послевоенного времени вместе с клубом аргентинского танго Nuestro Тango.
19.00 – Общероссийская минута молчания.
19.10 – Праздничный концерт при участии творческих коллективов и исполнителей города Тулы, Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского и Губернаторского духового оркестра под управлением заслуженного артиста РФ Полислава Балина.
11.00 – Концерт артистов театра «На всю оставшуюся жизнь…».
Главная сцена
Эстрада
Эстрада
14.00 – Праздничный концерт.
9 мая с 21.00 до 22.00 волонтеры зажгут электронные свечи и выложат ими слово «СПАСИБО». Мероприятие завершится фейерверком и лазерным шоу.
«Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. На всех медиапанелях Тулы и некоторых других муниципальных образований будут транслироваться фотографии жителей области – участников Великой Отечественной войны, присланные школьниками на moypolk.ru.
8 мая на Московский вокзал Тулы прибывает воинский эшелон в рамках акции «Мы – Армия страны, Мы – Армия народа». В его составе 17 тематических вагонов, посвященных военной истории страны, новейшим достижениям современной армии. На открытых платформах представят образцы техники и вооружения Вооруженных Сил РФ. Гости увидят выступления концертных бригад, поучаствуют в экскурсиях. Поезд работает 8 и 9 мая с 10 до 15 часов. Регистрация посетителей на сайте eshelon71.ru.