Полная афиша мероприятий на День Победы – 2021

Администрация Тулы и правительство региона представили афишу мероприятий при проведении празднования Дня Победы в областном центре.

Площадь Ленина 10.00 – парад Победы. Торжественным маршем пройдут парадные расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, регионального ГУ МЧС и Тульского спасательного центра МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов, Суворовского училища, военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» и т. д. Механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

18.00 – Концертная программа.

19.00 – Общероссийская минута молчания.

19.05 – Молодежные акции «Синий платочек», «Майский вальс».

19.15 – Концертная программа.

22.00 – Салют Победы. Праздничный фейерверк.

Площадь Победы 14.00 – Ретро-площадка. Выступление агитбригад.

19.00 – Общероссийская минута молчания.

Музей оружия 10.00 – День Победы в Музее оружия. Интерактивные площадки, тематические экскурсии, концертные программы, светомузыкальное представление.

Казанская набережная 12.00 – Концертные программы творческих коллективов и исполнителей города Тулы.

18.00 – Всероссийская акция «РиоРита – радость Победы». Танцуем самые популярные танцы послевоенного времени вместе с клубом аргентинского танго Nuestro Тango.

19.00 – Общероссийская минута молчания.

19.10 – Праздничный концерт при участии творческих коллективов и исполнителей города Тулы, Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского и Губернаторского духового оркестра под управлением заслуженного артиста РФ Полислава Балина.

Тульский академический театр драмы 11.00 – Концерт артистов театра «На всю оставшуюся жизнь…».

ЦПКиО им. П.П. Белоусова Главная сцена

13.00 – Праздничный концерт.

Ротонда

15.00 – TolstoyBand – ансамбль медных духовых инструментов.

16.00 – Квартет «Легенда».

17.00 – Театрально-концертный центр «Эрмитаж». Струнный ансамбль El Classic.

Фонтанная площадь

13.00 – Выставка-ярмарка тульских мастеров.

14.00 – Мастер-класс «Георгиевская ленточка».

14.00 – Тематические интерактивные площадки.

Детский городок

14.00 – Анимационная программа «Курс молодого бойца».

Парк «Патриот» Эстрада

14.00 – Праздничный концерт.

14.30 – «СпецНаз Шоу России».

Территория парка

14.00 – Интерактивные тематические площадки.

14.00 – Кукольный театр.

Детский городок

15.00 – «Курс молодого бойца».

Центр военно-тактических игр

10.00 – Международный фестиваль по лазертагу на кубок парка «Патриот».

Комсомольский и Пролетарский парки Эстрада

14.00 – Праздничный концерт.

Детский городок

15.00 – Анимационная программа «Курс молодого бойца».

Мемориал «Защитникам неба Отечества» 9 мая с 21.00 до 22.00 волонтеры зажгут электронные свечи и выложат ими слово «СПАСИБО». Мероприятие завершится фейерверком и лазерным шоу.

Бессмертный полк «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. На всех медиапанелях Тулы и некоторых других муниципальных образований будут транслироваться фотографии жителей области – участников Великой Отечественной войны, присланные школьниками на moypolk.ru.