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Полная афиша мероприятий на День Победы – 2021
Фото из архива Myslo.

Полная афиша мероприятий на День Победы – 2021

9 Мая в Туле и Тульской области пройдут мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине Великой Победы.

Администрация Тулы и правительство региона представили афишу мероприятий при проведении празднования Дня Победы в областном центре. 
 
Площадь Ленина

10.00  парад Победы. Торжественным маршем пройдут парадные расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, регионального ГУ МЧС и Тульского спасательного центра МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов, Суворовского училища, военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» и т. д. Механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

18.00  Концертная программа.
19.00 – Общероссийская минута молчания.
19.05 – Молодежные акции «Синий платочек», «Майский вальс».
19.15 – Концертная программа.
22.00 – Салют Победы. Праздничный фейерверк.
 
Площадь Победы

14.00  Ретро-площадка. Выступление агитбригад.
19.00  Общероссийская минута молчания.

Музей оружия

10.00  День Победы в Музее оружия. Интерактивные площадки, тематические экскурсии, концертные программы, светомузыкальное представление.

Казанская набережная

12.00 – Концертные программы творческих коллективов и исполнителей города Тулы.
18.00 – Всероссийская акция «РиоРита – радость Победы». Танцуем самые популярные танцы послевоенного времени вместе с клубом аргентинского танго Nuestro Тango.
19.00 – Общероссийская минута молчания.
19.10 – Праздничный концерт при участии творческих коллективов и исполнителей города Тулы, Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского и Губернаторского духового оркестра под управлением заслуженного артиста РФ Полислава Балина.

Тульский академический театр драмы

11.00 – Концерт артистов театра «На всю оставшуюся жизнь…».

ЦПКиО им. П.П. Белоусова

Главная сцена

13.00 – Праздничный концерт.
 
Ротонда
15.00 – TolstoyBand – ансамбль медных духовых инструментов.
16.00 – Квартет «Легенда».
17.00 – Театрально-концертный центр «Эрмитаж». Струнный ансамбль El Classic.
 
Фонтанная площадь
13.00 – Выставка-ярмарка тульских мастеров.
14.00 – Мастер-класс «Георгиевская ленточка».
14.00 – Тематические интерактивные площадки.
 
Детский городок
14.00 – Анимационная программа «Курс молодого бойца».
 
Парк «Патриот»

Эстрада

14.00 – Праздничный концерт.
14.30 – «СпецНаз Шоу России».
 
Территория парка
14.00 – Интерактивные тематические площадки.
14.00 – Кукольный театр.
 
Детский городок
15.00 – «Курс молодого бойца».
 
Центр военно-тактических игр
10.00 – Международный фестиваль по лазертагу на кубок парка «Патриот».
 
Комсомольский и Пролетарский парки

Эстрада
14.00 – Праздничный концерт.

Детский городок
15.00 – Анимационная программа «Курс молодого бойца».
 
Мемориал «Защитникам неба Отечества»

9 мая с 21.00 до 22.00 волонтеры зажгут электронные свечи и выложат ими слово «СПАСИБО». Мероприятие завершится фейерверком и лазерным шоу.

Бессмертный полк

«Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. На всех медиапанелях Тулы и некоторых других муниципальных образований будут транслироваться фотографии жителей области – участников Великой Отечественной войны, присланные школьниками на moypolk.ru.

Воинский эшелон

8 мая на Московский вокзал Тулы прибывает воинский эшелон в рамках акции «Мы – Армия страны, Мы – Армия народа». В его составе 17 тематических вагонов, посвященных военной истории страны, новейшим достижениям современной армии. На открытых платформах представят образцы техники и вооружения Вооруженных Сил РФ. Гости увидят выступления концертных бригад, поучаствуют в экскурсиях. Поезд работает 8 и 9 мая с 10 до 15 часов. Регистрация посетителей на сайте eshelon71.ru.

 

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