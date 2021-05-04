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Самые «убитые» дороги Тулы: где дорожники не успели залатать ямы до 1 мая?

Самые «убитые» дороги Тулы: где дорожники не успели залатать ямы до 1 мая?

Именно к этой дате чиновники должны были разобраться с дорожными дефектами.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручал до 1 мая разобраться с дорожными ямами. Дефектов на тульских дорогах много, поэтому мы попросили наших читателей обозначить, так сказать, фронт работ и поделиться с редакцией фотографиями самых «убитых» участков.

Туляки с готовностью откликнулись и присылали фото. Их можно посмотреть в нашем специальном сюжете

На дворе уже 4 мая, обозначенные губернатором сроки вышли. Справились ли дорожники с поставленной задачей? Расскажите в комментариях, везде ли рабочие залатали ямы? Где до сих пор не ликвидированы дорожные дефекты? Присылайте фотографии нам на почту news@myslo.ru, в группу ВКонтакте или директ Instagram

Сюжет: Самые «убитые» дороги Тулы - 2021
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