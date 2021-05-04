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В Туле выставили на продажу дом купца XIX века за 13 миллионов рублей
Фото: yandex.ru.

В Туле выставили на продажу дом купца XIX века за 13 миллионов рублей

В данный момент объект принадлежит городу.

На сайте администрации Тулы опубликована информация о проведении конкурса по продаже недвижимого муниципального имущества — памятника истории и культуры. Речь идет о «Жилом доме И.Д. Сушкина». Объект находится на ул. Коминтерна, 4-б. Его площадь составляет 681,9 кв. м.

Начальная цена продажи имущества — 13 миллионов рублей. Заявки принимаются до 3 июня.

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