В Туле выставили на продажу дом купца XIX века за 13 миллионов рублей

Фото: yandex.ru.

На сайте администрации Тулы опубликована информация о проведении конкурса по продаже недвижимого муниципального имущества — памятника истории и культуры. Речь идет о «Жилом доме И.Д. Сушкина». Объект находится на ул. Коминтерна, 4-б. Его площадь составляет 681,9 кв. м.

Начальная цена продажи имущества — 13 миллионов рублей. Заявки принимаются до 3 июня.