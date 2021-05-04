Пенсионный фонд отправит тульским пенсионерам СМС

Сообщения направляются с адреса PFR_Tula бесплатно и не требуют ответа от получателей.

Отделение ПФР проводит СМС-информирование пенсионеров, имеющих право на выплату средств пенсионных накоплений.

В настоящее время Отделение ПФР по Тульской проводит СМС-оповещение получателей пенсий, у которых в специальной части индивидуального лицевого счета имеются невыплаченные средства пенсионных накоплений. Цель данной работы — содействие гражданам в реализации их права на установление выплат за счет средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством РФ.

Уведомления направляются только пенсионерам, имеющим право на выплату средств пенсионных накоплений, но еще не обратившимся за ней.

Чтобы получить средства пенсионных накоплений, необходимо обратиться в Пенсионный фонд России. Подать заявление можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или лично в клиентской службе.

Для подачи заявления онлайн необходимо зайти в личный кабинет на сайте pfr.gov.ru, в разделе «Пенсии» выбрать тип заявления «О единовременной выплате средств пенсионных накоплений», заполнить предлагаемую форму и направить заявление в ПФР.

Также подать заявление можно непосредственно в клиентской службе Пенсионного фонда. Обращаем внимание, что в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции прием граждан ведется строго по предварительной записи.

Записаться на прием можно, позвонив по номеру 8−800−600−03−81 (доб. 5), или в «Личном кабинете гражданина» в разделе «Запись на прием».