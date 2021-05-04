Арктический «Панцирь» и легендарная «Катюша»: на площади Ленина прошла репетиция парада Победы
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Сегодня, 4 мая, в Туле на площади Ленина состоялась репетиция парада Победы. Торжественным маршем прошли парадные расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, а также спасатели, судебные приставы, юнармейцы и кадеты.
Следом прошла военная техника. Механизированную колонну возглавили танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».
Впервые на параде будут представлены зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СА» арктический и боевой модуль «Берег» на базе БМД-2.
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