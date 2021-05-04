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Арктический «Панцирь» и легендарная «Катюша»: на площади Ленина прошла репетиция парада Победы

Арктический «Панцирь» и легендарная «Катюша»: на площади Ленина прошла репетиция парада Победы

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Сегодня, 4 мая, в Туле на площади Ленина состоялась репетиция парада Победы. Торжественным маршем прошли парадные расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, а также спасатели, судебные приставы, юнармейцы и кадеты.

Следом прошла военная техника. Механизированную колонну возглавили танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

Впервые на параде будут представлены зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СА» арктический и боевой модуль «Берег» на базе БМД-2.

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Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 1
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 2
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 3
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 4
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 5
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 6
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 7
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 8
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 9
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 10
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 11
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 12
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 13
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 14
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 15
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 16
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 17
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 18
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 19
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 20
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 21
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 22
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 23
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 24
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 25
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 26
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 27
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 28
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 29
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 30
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 31
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 32
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 33
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 34
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 35
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 36
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 37
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 38
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 39
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 40
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 41
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 42
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 43
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 44
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 45
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 46
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 47
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 48
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 49
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 50
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 51
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 52
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 53
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 54
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 55
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 56
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 57
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 58
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 59
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 60
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 61
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 62
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 63
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 64
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 65
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 66
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 67
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 68
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 69
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 70
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 71
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 72
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 73
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 74
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 75
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 76
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 77
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 78
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 79
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 80
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 81
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 82
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 83
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 84
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 85
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 86
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 87
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 88
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 89
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 90
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 91
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 92
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 93
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 94
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 95
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 96
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 97
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 98
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 99
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 100
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 101
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 102
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 103
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 104
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 105
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 106
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 107
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 108
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 109
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 110
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 111
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 112
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 113
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 114
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 115
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 116
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 117
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 118
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 119
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 120
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 121
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 122
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 123
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 124
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 125
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 126
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 127
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 128
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 129
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 130
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 131
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 132
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 133
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 134
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 135
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 136
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 137
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 138
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 139
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 140
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 141
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 142
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 143
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 144
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 145
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 146
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 147
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 148
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 149
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 150
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 151
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 152
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 153
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 154
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 155
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 156
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 157
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 158
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 159
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 160
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 161
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 162
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 163
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 164
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 165
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 166
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 167
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 168
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 169
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 170
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 171
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 172
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 173
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 174
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 175
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 176
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 177
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 178
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 179
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 180
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 181
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 182
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 183
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 184
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 185
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 186
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 187
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 188
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 189
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 190
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 191
Репетиция парада Победы в Туле, Фото: 192
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