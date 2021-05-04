В Новомосковске из-за пожара эвакуировали четырех человек

Утром 4 мая в Новомосковске произошел пожар. Сообщение о том, что в квартире одного из домов по ул. Дружбы горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 10.20. По информации регионального МЧС, первый расчет прибыл на место уже через пять минут.

«Открытое горение ликвидировано в 10.40, пострадавших нет. Эвакуированы четыре человека. В результате происшествия в кухне обгорела плита, квартира закоптилась по всей площади», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Причина пожара устанавливается.