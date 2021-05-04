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В Новомосковске из-за пожара эвакуировали четырех человек

В Новомосковске из-за пожара эвакуировали четырех человек

Возгорание произошло в квартире дома на ул. Дружбы.

Утром 4 мая в Новомосковске произошел пожар. Сообщение о том, что в квартире одного из домов по ул. Дружбы горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 10.20. По информации регионального МЧС, первый расчет прибыл на место уже через пять минут.
 
«Открытое горение ликвидировано в 10.40, пострадавших нет. Эвакуированы четыре человека. В результате происшествия в кухне обгорела плита, квартира закоптилась по всей площади», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Причина пожара устанавливается.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:23 +1
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