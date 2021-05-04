«Тулицу» пополнила еще одна волейболистка
Знакомьтесь, Анна Лунева.
Волейбольный клуб «Тулица» объявил о заключении контракта с волейболисткой Анной Луневой. Предыдущий сезон спортсменка провела в «Ленинградке».
Анна — мастер спорта России, играет на позиции центральной блокирующей. Клубная карьера:
- «Динамо-Казань-2» (2012, 2013),
- «Динамо-Казань» (2013, 2014),
- «Спарта» (2014, 2015),
- «Луч» (2015−2017),
- «Ленинградка» (2017−2020).
В 2011 году выступала за юниорскую сборную, в 2012-2013 гг. — за молодежную сборную России. Принимала участие в чемпионате Европы – 2012 и чемпионате мира – 2013 среди молодежных команд.
Достижения:
- серебряный призер Молодежной лиги чемпионата России – 2013,
- чемпионка летней Спартакиады молодежи – 2014 в составе команды Республики Татарстан,
- чемпионка летней Всероссийской универсиады – 2016 в составе команды Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань).
Напомним, ранее «Тулица» объявила о подписании контрактов с пятью спортсменками.
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