«Тулицу» пополнила еще одна волейболистка

Волейбольный клуб «Тулица» объявил о заключении контракта с волейболисткой Анной Луневой. Предыдущий сезон спортсменка провела в «Ленинградке».

Анна — мастер спорта России, играет на позиции центральной блокирующей. Клубная карьера:

«Динамо-Казань-2» (2012, 2013),

«Динамо-Казань» (2013, 2014),

«Спарта» (2014, 2015),

«Луч» (2015−2017),

«Ленинградка» (2017−2020).

В 2011 году выступала за юниорскую сборную, в 2012-2013 гг. — за молодежную сборную России. Принимала участие в чемпионате Европы – 2012 и чемпионате мира – 2013 среди молодежных команд.

Достижения:

серебряный призер Молодежной лиги чемпионата России – 2013,

чемпионка летней Спартакиады молодежи – 2014 в составе команды Республики Татарстан,

чемпионка летней Всероссийской универсиады – 2016 в составе команды Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань).

Напомним, ранее «Тулица» объявила о подписании контрактов с пятью спортсменками.