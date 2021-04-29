«Тула. От рассвета до заката»: туляки сняли красивый клип про город

Более года съемок с земли и часы съемок с воздуха, десятки рассветов и закатов, сотни людей в кадре… И всё в одном видео!

– Снимая ролики для своих заказчиков, накопил много видео с видами Тулы, часы съемок таймлапсов и гиперлапсов… И захотелось доснять и сложить из этих кадров что-то масштабное и прекрасное о нашем городе.



Роман Дмитрук

Музыка для клипа нужна была живая и трогающая за душу. Кавер на Imagine dragons в исполнении Остапа Альтмана был записан специально для этого клипа. И мы решили пригласить Остапа сняться в ролике в качестве героя. Ну а потом сложились микросюжетные кадры с другими горожанами, это добавило в город больше жизни и динамики.



Примечательно, что в клипе можно увидеть звездное небо, ночные полёты кометы и спутники Илона Маска. Более года съёмок с земли и часы съёмок с воздуха, десятки рассветов и закатов, сотни людей в кадре… И всего одно видео: «Тула. От рассвета до заката».

Идея и воплощение:

Роман Дмитрук, Марина Коваленко.

Музыка: кавер на трек Imagine Dragons — Believer, Остап Альтман.