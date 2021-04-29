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В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж
Фото Сергея Боброва.

В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж

Репетицию провели в Клоково. Делимся фотографиями.

Подготовка к 9 Мая в Туле в самом разгаре. 28 апреля в Клоково прошла первая репетиция парада Победы. Пока тренировались только идущие маршем, скоро присоединится военная техника.

Напомним, 9 Мая в 10.00 по площади Ленина торжественным маршем пройдут парадные расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов, Тульского суворовского военного училища, военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», Юридического полицейского колледжа г. Тулы, Первомайской кадетской школы, Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания, Регионального центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области. Механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

Расписание мероприятий на День Победы — здесь.

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В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 1
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 2
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 3
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 4
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 5
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 6
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 7
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 8
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 9
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 10
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 11
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 12
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 13
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 14
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 15
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 16
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 17
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 18
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 19
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 20
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 21
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 22
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 23
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 24
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 25
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 26
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 27
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 28
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 29
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 30
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 31
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 32
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 33
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 34
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 35
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 36
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 37
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 38
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 39
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 40
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 41
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 42
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 43
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 44
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 45
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 46
В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж, Фото: 47
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:30 −1
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