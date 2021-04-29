В Туле прошла первая репетиция парада Победы: фоторепортаж

Фото Сергея Боброва.

Подготовка к 9 Мая в Туле в самом разгаре. 28 апреля в Клоково прошла первая репетиция парада Победы. Пока тренировались только идущие маршем, скоро присоединится военная техника.

Напомним, 9 Мая в 10.00 по площади Ленина торжественным маршем пройдут парадные расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов, Тульского суворовского военного училища, военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», Юридического полицейского колледжа г. Тулы, Первомайской кадетской школы, Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания, Регионального центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области. Механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

Расписание мероприятий на День Победы — здесь.