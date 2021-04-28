Порезала мужу веко, била кувалдой и обухом топора: в Белеве осудили пенсионерку

Женщина поругалась с мужем и жестоко его избила.

В Белеве 60-летняя Лариса И. признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Судом установлено, что в прошлом декабре обвиняемая, распивала дома алкоголь в компании мужа. В какой-то момент супруги поссорились и женщина [инвалид второй группы] толкнула мужчину в грудь. Тот упал, ударился головой об пол и потерял сознание. Женщина продолжила избивать мужа, пока ее не остановил 34-летний сын. Он отнес отца на диван в соседнюю комнату.

Обвиняемая не собиралась останавливаться, схватила нож и порезала мужу веко, а потом ударил его ножом в шею. Затем сходила за кувалдой и нанесла множество ударов в область грудной клетки супруга. Напоследок она поменяла кувалду на топор и обухом нанесла еще множество ударов по груди мужа, который всё это время находился без сознания.

Решением суда женщине назначено наказание в виде 2 лет колонии с ограничением свободы на полтора года.

Отметим, что, по нашей информации, потерпевший простил супругу и планирует дождаться ее возвращения из колонии.