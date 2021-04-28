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Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки – 59 новых случаев и 10 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки – 59 новых случаев и 10 смертей

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

За последние сутки коронавирус подтвержден у 59 жителей Тульской области, 55 человек выздоровели, 10 – скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 38 384 жителя региона, 35 979 из них вылечились от вируса. 1 830 пациентов скончались.

Ситуация в российских регионах следующая:

За последние сутки в России выявлено 7 848 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 077 (13,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 787 273 человека в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 387 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 109 367 человек.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:32 0
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