Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки – 59 новых случаев и 10 смертей

Фото из архива Myslo.

За последние сутки коронавирус подтвержден у 59 жителей Тульской области, 55 человек выздоровели, 10 – скончались. Всего с начала пандемии ковидом заболели 38 384 жителя региона, 35 979 из них вылечились от вируса. 1 830 пациентов скончались. Ситуация в российских регионах следующая:

За последние сутки в России выявлено 7 848 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 077 (13,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 787 273 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 387 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 109 367 человек.