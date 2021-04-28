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В Туле за сутки выявили 123 авто с чрезмерной тонировкой
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Туле за сутки выявили 123 авто с чрезмерной тонировкой

Нарушителей ловили сотрудники Центра специального назначения в области обеспечения БДД МВД России и регионального отдельного спецвзвода ДПС.

Накануне в областном центре прошел масштабный рейд ГИБДД, в ходе которого выявляли автомобили с чрезмерной тонировкой. Специально для этого в Тулу приехали сотрудники Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Столичные инспекторы работали вместе с экипажами отдельного спецвзвода ДПС ГИБДД.
 
 
«Всего в профилактическом мероприятии было задействовано 15 экипажей ДПС. Пресечено 134 административных правонарушения. Самым распространенным нарушением стала тонировка стекол — 123 нарушения», — сообщает региональная Госавтоинспекция.
 
Также во время мероприятия были выявлены и другие нарушения, в том числе отказ от освидетельствования на алкоголь, езда без прав, нарушение правил перевозки детей, езда без документов и полисов ОСАГО. Кроме того, выявлен автомобиль с номерами, оборудованными препятствующими идентификации материалами.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:34 +9
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