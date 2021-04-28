Алексей Дюмин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Уважаемые работники скорой медицинской помощи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Он был официально учрежден ровно год назад, в разгар пандемии коронавируса, в знак глубокого уважения всем врачам, медсестрам, фельдшерам, водителям и диспетчерам скорой помощи. Ваш вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией неоценим.

В вашем непростом деле как нигде важны скорость, решительность и собранность. И вы демонстрируете эти качества каждый день — без выходных и праздников. Спасаете людей, порой рискуя собой и отдавая все силы.

Спасибо вам за тяжелый труд и высокий профессионализм, за неравнодушие и самоотверженность. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.