Алексей Дюмин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
Сегодня в России отмечается День работников скорой помощи.
Уважаемые работники скорой медицинской помощи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он был официально учрежден ровно год назад, в разгар пандемии коронавируса, в знак глубокого уважения всем врачам, медсестрам, фельдшерам, водителям и диспетчерам скорой помощи. Ваш вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией неоценим.
В вашем непростом деле как нигде важны скорость, решительность и собранность. И вы демонстрируете эти качества каждый день — без выходных и праздников. Спасаете людей, порой рискуя собой и отдавая все силы.
Спасибо вам за тяжелый труд и высокий профессионализм, за неравнодушие и самоотверженность. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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