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В Тульской области за сутки – 60 заражений COVID-19 и 9 летальных исходов
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки – 60 заражений COVID-19 и 9 летальных исходов

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

По данным на 27 апреля, в регионе зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса. 55 пациентов успешно выздоровели, девять – скончались.

Общая картина за время пандемии выглядит так: 38 325 заражений, 35 924 пациента победили болезнь, 1820 – умерли.

Всего по состоянию на 27 апреля в России выявлено 4 779 425 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 980 летальных исходов, выздоровели 4 402 678 человек.

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