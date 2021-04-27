В Тульской области за сутки – 60 заражений COVID-19 и 9 летальных исходов

Фото из архива Myslo.

По данным на 27 апреля, в регионе зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса. 55 пациентов успешно выздоровели, девять – скончались.

Общая картина за время пандемии выглядит так: 38 325 заражений, 35 924 пациента победили болезнь, 1820 – умерли.

Всего по состоянию на 27 апреля в России выявлено 4 779 425 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 980 летальных исходов, выздоровели 4 402 678 человек.