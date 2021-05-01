новости
новости
Регистрация
В Алексине подросток упал с мотоцикла: видео
Фото: instagram.com/4p.tula/

В Алексине подросток упал с мотоцикла: видео

17-летний юноша получил травмы, ему назначено лечение.

Накануне утром в Алексине Тульской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Предполагается, что на ул. Тульской молодой человек съехал с дороги и там упал. Запись с моментом происшествия появилась в социальных сетях.
 
«Подростку назначено амбулаторное лечение», — сообщили Myslo в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
 
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествиядтп с мотоциклистом
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как будут работать тульские школы и детсады, больницы и ЖКХ с 4 по 7 мая
Как будут работать тульские школы и детсады, больницы и ЖКХ с 4 по 7 мая
Туляки освящают пасхи и куличи: фоторепортаж
Туляки освящают пасхи и куличи: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.