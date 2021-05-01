Фото: instagram.com/4p.tula/
В Алексине подросток упал с мотоцикла: видео
17-летний юноша получил травмы, ему назначено лечение.
Накануне утром в Алексине Тульской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Предполагается, что на ул. Тульской молодой человек съехал с дороги и там упал. Запись с моментом происшествия появилась в социальных сетях.
«Подростку назначено амбулаторное лечение», — сообщили Myslo в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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