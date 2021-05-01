В Алексине подросток упал с мотоцикла: видео

Фото: instagram.com/4p.tula/

Накануне утром в Алексине Тульской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Предполагается, что на ул. Тульской молодой человек съехал с дороги и там упал. Запись с моментом происшествия появилась в социальных сетях.

«Подростку назначено амбулаторное лечение», — сообщили Myslo в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.