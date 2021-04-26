В Туле и области улучшается эпидемиологическая ситуация

В ходе еженедельного оперативного совещания глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил губернатору Тульской области Алексею Дюмину о ситуации с коронавирусом в регионе:

– Медленно, но верно эпидемиологическая ситуация улучшается. За прошлую неделю ковидом заразились 429 человек, что ниже уровня предыдущей недели – 531 человек. Случаи коронавируса не зарегистрированы в пяти муниципальных образованиях. Среди лиц, вернувшихся с курортов, заболеваний не выявлено. Всего с начала года в регион с отдыха прибыло 8302 человека, 7718 – обследовано. На 225 человек составлены протоколы, материалы в судах. Еще 359 человек мы ищем, устанавливаем их личность.

Кроме этого Ломовцев отметил, что за прошлую неделю в регионе из-за ковидных нарушений была приостановлена деятельность пяти организаций.