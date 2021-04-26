Как будут работать на майских праздниках больницы, школы, коммунальные службы и транспорт

На традиционном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин напомнил, что в соответствии с Указом Президента Владимира Путина профильные органы должны определить подход к организации работы в подведомственных и курируемых подразделениях на период майских праздников.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк рассказал, как будут работать медицинские учреждения области в праздники:

1-3, 8-10 мая – в режиме выходного дня, дежурный врач будет принимать пациентов с 09.00 до 15.00;

4 и 7 мая с 8.00 до 20.00 – полноценный прием всеми врачами и специалистами;

5 и 6 мая с 8.00 до 18.00 — полноценный прием всеми врачами и специалистами.

Лаборатории по приему биологического материала, в том числе ПЦР, будут работать в режиме работы поликлиник, горячие линии и контактный центр минздрава – в режиме работы учреждений здравоохранения.

Что касается ЖКХ, по аналогии с новогодними каникулами будет организовано дежурство аварийных бригад. Напомним, что на сайтах муниципальных образований есть телефоны ЕДДС, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Одновременно с этим главам администраций поручено скорректировать все графики плановых работ и ресурсоснабжающих организаций, чтобы не доставлять каких-то неудобств жителям.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева сообщила, что школы, детские сады и учреждения среднего профессионального образования будут работать в режиме нерабочих дней. При этом в каждом учреждении назначат ответственных лиц из числа руководителей за обеспечение жизнедеятельности учреждений.

По словам Алевтины Шевелевой, сейчас во всех детских садах и школах проводятся опросы родителей. Исходя из потребностей будут организованы дежурные группы и дежурные классы для начальной школы, с 1 по 4 классы. Региональное министерство образования взяло на себя контроль и организацию взаимодействия с колл-центром губернатора и социальными сетями, чтобы при необходимости решать возникающие точечные вопросы.

Движение электричек с 4 по 7 мая будет соответствовать графикам рабочего дня, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Для межмуниципальных и муниципальных автобусов сохранится график рабочего дня, а для коммерческих — согласно расписанию выходного дня.