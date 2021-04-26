ДТП с автобусом и грузовиком в Воловском районе: возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ТО.

В результате аварии погиб один человек и 9 пострадали.

По факту ДТП в Воловском районе возбуждено уголовное дело, по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним , автоавария произошла 25 апреля примерно в 02.55. На границе Богородицкого и Воловского районов (260-й км автодороги М-4 «Дон») следовавший в направлении Москвы автобус Neoplan врезался в попутный грузовик с полуприцепом Scania. Последний незадолго до столкновения проехал, предположительно, по неровности или яме на дороге, и его повело.

В результате ДТП 54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте. На данный момент имеются сведения о девяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса, среди них двое детей — мальчик 8 лет и девочка 14 лет. Они и еще один пассажир госпитализированы, шести пострадавшим оказана медицинская помощь. Всего в автобусе находилось 19 человек.