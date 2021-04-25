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Из-за субботнего ливня в Туле в подъезде многоквартирного дома с потолка рухнула штукатурка

Из-за субботнего ливня в Туле в подъезде многоквартирного дома с потолка рухнула штукатурка

Крыша, капитально «отремонтированная», в очередной раз не выдержала, и вода просочилась в подъезд.

Не верь глазам своим, верь написанному – так говорили последние семь лет контролирующие органы жителям дома №4 по ул. Шевченко. По некоторым документам, крыша этого дома, построенного в 1956 году, в прекрасном состоянии, так что ремонт ее ждет только через 20 лет.

Однако утро субботы, 24 апреля, во втором подъезде началось со страшного грохота – обрушилась штукатурка. Крыша течет все эти годы, и баннер с весьма символичной надписью, расстеленный под самым слабым местом кровли, чтобы прикрывать квартиры на верхних этажах, в очередной раз не спас ситуацию.

Вода перелилась через край и просочилась через перекрытия в подъезд. Штукатурка над лестницей набухла и отвалилась. Это случилось около восьми утра, жители еще спали, поэтому на голову тяжеленный кусок никому не упал.

Вскоре приехала аварийная бригада, отдолбила аварийный участок, чтобы уже точно ничего не упало, и уехала. С нее спрос маленький.

А жители остались вновь с горой писем и ответов на них, от которых никакого толку. 

– Наш дом в 2013 году был капитально отремонтирован. Заменили системы отопления, водопровод и канализацию. Работы проводила управляющая тогда нашим домом компания «Авангард». Вопросов было много по поводу качества, устранять она их не спешила. Но вот неожиданно было увидеть в перечне принятых работ еще и ремонт крыши! – рассказывает Людмила Шадская.

Как принимались работы жителями и Фондом капремонта, абсолютно никому неясно. Да и найдешь ли сейчас уже этих людей – воды-то уже сколько утекло... в том числе, и через гнилую крышу.

– Мы обращались в последующие годы и в Фонд капремонта, и в прокуратуру, и в Контроль ЖКХ. Выходила неоднократно комиссия, смотрела на нашу крышу, писала акты, что подпорки гниют и покрыты грибком, на кровле следы коррозии и дыры – нужен ремонт. Однако дальше этого дело не двигалось. Уперлись, что капремонт в документах указан, значит, надо ждать следующего – в 2038-2040 годах. Дому тогда будет уже за восемьдесят. Да он просто не простоит столько с таким к нему отношением! – продолжает Людмила.

Из-за постоянно текущей кровли в квартирах на верхних этажах тоже рушится штукатурка, а на стенах разрастается грибок.

Юлия Прохорова

– Тут в комнате натяжной потолок, поэтому непонятно, что там внутри. Но то, что лампочки постоянно в люстре перегорают, – это факт. Почти каждую неделю меняем. Ждут, когда замкнет и мы сгорим? – возмущается Юлия Прохорова, жительница квартиры №22. – Баннер тот, что на крыше, лежит прямо над моей квартирой. В дождь я еще и тазики ставлю, чтобы квартиру не затапливало.

 

Контролирующие органы через одного предлагают заняться ремонтом крыши нынешней управляющей компании «Подъем» в рамках содержания жилья или инициировать собрание и предложить жителям скинуться на ремонт кровли. А что, удобно попытаться свалить кем-то не выполненные работы. Они, к слову, тогда обошлись почти в 5 млн рублей, из них около 720 тыс. рублей заплатили жители, остальное добавил Фонд капремонта.

Кстати, вскоре после получения денег УК «Авангард» просто обанкротилась. 

Сейчас жители дома и не знают, куда еще обращаться. За эти годы ими написано столько писем во всевозможные инстанции, что слова заканчиваются для очередного обращения. 

– Почему мы должны платить за капитальный ремонт крыши, если мы его уже оплатили? Пусть находят виновных и с них взыскивают нанесенный нам ущерб. Кто-то же получил эти деньги, раз в документах указан выполненный ремонт! – говорит Людмила Шадская. – Теперь страшно ходить по подъезду, вдруг еще что отвалится и упадет на голову. Вода-то пролила подъезд до третьего этажа...

Жители надеются, что после публикации контролирующие органы внимательнее отнесутся к их проблеме и найдется способ ее решения.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 08:03 +4
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