Жительница Донского превратила квартиру в «собачий ад»

Очевидцы заявляют, что животных не выгуливают и кормят несколько раз в неделю.

Информация о квартире в Донском, в которой содержится около 15 истощенных собак, появилась в соцсетях. Местные жители утверждают, что хозяйка животных – владелица зоогостиницы.

– Недавно соседи продали квартиру, и новые жильцы сами там не живут, а привезли туда около 15 собак и оставили. Собаки содержатся в ужасном состоянии: их не выгуливают, кормят не больше двух раз в неделю. Вонь из квартиры ужасная, животные постоянно лают. Соседи грозятся отравить их, а хозяйке нет дела – она игнорирует жалобы.

Жители Донского довольно быстро опознали владелицу собак. По словам комментаторов, женщина занимается передержкой животных и продажей дворняг, выдаваемых за породистых собак, на «Авито».

Отметим, что хозяйка квартиры появилась в комментариях к данному посту и заявила, что «напишет жалобу на информационный троллинг» и «пойдет в полицию и суд за моральным ущербом».