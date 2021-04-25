Туляков приглашают на соревнования любителей природы City Nature Challenge

Туляки поборются с жителями Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Твери и других крупных городов России за титул самой активной команды натуралистов страны.

Участвовать в соревнованиях может каждый, нужны только смартфон и регистрация на сайте Inaturalist.org.

Есть у россиян такая традиция — на майские праздники «ехать на природу». Кто-то жарит шашлыки на даче, кто-то отправляется на рыбалку, кто-то и вовсе идет в поход. Есть и те, кто остается в городе. Неважно, какой вариант выберете вы, в любом случае вы можете участвовать в чемпионате по регистрации биоразнообразия City Nature Challenge.

ЧТО ЭТО ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ ТАКОЕ?

Так называют все виды организмов, живущих на определенной территории. Чем больше видов обитает в каком-то сообществе, тем оно устойчивее. В City Nature Challenge не засчитываются домашние животные и культурные растения, зато кроме них в Большой Туле можно встретить сотни видов растений и насекомых, десятки видов млекопитающих, грибов и птиц.

А ПОЧЕМУ НАЗВАНИЕ НЕРУССКОЕ?

Чемпионат пять лет назад придумали в Калифорнии — конечно, на английском. Тогда между собой соревновались только Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Уже в 2020 году на фотоохоту за городской природой вышли жители 244 городов по всей планете. В 2021 Тула участвует впервые и пока борется за победу только с российскими городами, но в следующем году мы можем оказаться во всемирном зачете.

КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?

В первую очередь — будущим участникам.

Вы узнаете, что в Большой Туле есть и древние оборонительные леса, и настоящие болота с клюквой и хищными растениями, и глубокие карстовые провалы, и полузаросшие карьеры.

Вы научитесь различать те травки, тех букашек и птичек, которые еще недавно казались совершенно одинаковыми, и посмотрите на самые обыденные места и явления с самого неожиданного ракурса.

Появится повод выйти из дома и отправиться в новые неизведанные места всей семьей и увидеть весеннюю красоту.

Наконец, наблюдения за природой могут стать вашим новым хобби!

А еще участники соревнований на время становятся «гражданами-учеными» и помогают профессиональным исследователям узнать больше о биоразнообразии различных уголков нашей страны. Информация о распространении видов, собранная пользователями Inaturalist, попадает во всемирные базы биологических данных, которые используют ученые по всему миру.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

— Зарегистрироваться на сайте Inaturalist.org. Для смартфонов есть одноименное приложение. При регистрации лучше выбирать почту не на @mail.ru и не на @yandex.ru – эти домены Inaturalist порой считает спамовыми.

— Включить геолокацию в телефоне и разрешить камере пользоваться данными о местоположении, тогда в фотографии, которые вы сделаете, автоматически добавится информация о координатах места съемки.

— С 30 апреля по 3 мая включительно фотографировать растения в границах города Тулы и бывшего Ленинского района. Как это делать: выделить один экземпляр, чтобы он не сливался с фоном, снять его общий вид, листья, цветки (лучше сбоку). Для пытливых есть подробное руководство. Все фото одного экземпляра — это одно наблюдение.

— По тем же принципам фотографировать животных и грибы.

— До 9 мая включительно загрузить фотографии на Inaturalist. Не забудьте проверить, чтобы у фотографий были дата и место съемки, иначе наблюдение не засчитается. Подробная инструкция.

— При загрузке предложить системе название того, что вы видели. Если не знаете, что это был за цветочек и кто там пел, не беда. Помогут эксперты — профессиональные биологи. Они определят вид вашей находки, если она снята хорошо. Ваша задача — с ними согласиться, когда они предложат свой вариант названия.

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ?

— То, на что можно снимать фотографии. Самый удобный вариант — смартфон: занимает мало места и имеет встроенный GPS. Правда, для птиц мощности телефонной камеры может не хватить, но можно записать звук пения и тоже его выложить.

— PowerBank или запасные аккумуляторы для того, на что будете снимать.

— Одежда и обувь по погоде.

— Навигатор, если собираетесь в новое для вас место.

— Еда и вода, если уходите надолго.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО?

— Разрушать гнезда, выкапывать и срывать растения, сорить.

— Фотографировать одомашненных животных и культурные растения. Дворовая кошка Машка, елки на проспекте Ленина и нарциссы с клумбы не подойдут в качестве наблюдений за дикой природой. А сорняки, кстати, подойдут.

— Снимать каждый день одно и то же или на одном и том же месте. Новой информации о том, где что растет, это не добавляет.

— Загружать чужие фотографии. За это вашу учетную запись заблокируют на сайте и в приложении.

— Ходить одному в малознакомые места, особенно если вы еще не взрослый. Возьмите с собой родителей или хотя бы друзей.

Итоги соревнования станут известны 10 мая.

Побеждает команда, которая сделает больше наблюдений в своем городе. Есть отдельная номинация — число видов (тоже чем больше, тем лучше).

Ждем вас в команде тульских любителей природы на сайте Inaturalist!

Чтобы следить за ее успехами, можно подписаться на проект www.inaturalist.org. Сравнить тульские результаты с достижениями конкурентов можно здесь.

Даже если с 30 апреля по 3 мая вы будете не в Туле и не в городах-участниках, вы всё равно можете соревноваться! Для этого нужно вступить в сборную России (нажать «присоединиться»).