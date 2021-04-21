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Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!»
Фото Екатерины Захаровой.

Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!»

Читатели присылают в нашу рубрику «Самые «убитые» дороги Тулы» фото дорог, дворов и тротуаров.

«Прошу вас опубликовать: полное отсутствие дорожного покрытия! По данным участкам дороги трудно ездить и ходить тоже! — пишет наша читательница Екатерина Захарова. — Ежедневно здесь передвигаются люди до остановки общественного транспорта и дети до школ и детских садов (две школы, два детсада)».

Екатерина отметила на карте «болевые точки»:

Вот такая жуть на улице Седова:

Отметим, что за качество дорожного полотна во дворах несут ответственность управляющие компании, а проезжих частей – чиновники.

Галерея
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 1
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 2
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 3
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 4
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 5
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 6
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 7
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 8
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 9
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 10
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 11
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 12
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 13
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 14
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 15
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 16
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 17
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 18
Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!», Фото: 19
показать все фотографии

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

 

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