Ямы на улице Седова: «Вот такой ширины! Вот такой глубины!»

Фото Екатерины Захаровой.

Читатели присылают в нашу рубрику «Самые «убитые» дороги Тулы» фото дорог, дворов и тротуаров.

«Прошу вас опубликовать: полное отсутствие дорожного покрытия! По данным участкам дороги трудно ездить и ходить тоже! — пишет наша читательница Екатерина Захарова. — Ежедневно здесь передвигаются люди до остановки общественного транспорта и дети до школ и детских садов (две школы, два детсада)».

Екатерина отметила на карте «болевые точки»:

Вот такая жуть на улице Седова:

Отметим, что за качество дорожного полотна во дворах несут ответственность управляющие компании, а проезжих частей – чиновники.

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.