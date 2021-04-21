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Алексей Дюмин: «Послание Президента ориентировано на потребности регионов»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин: «Послание Президента ориентировано на потребности регионов»

21 апреля Президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию РФ.

На церемонии присутствовали руководители регионов, в том числе губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

В своем Послании Владимир Путин затронул вопросы борьбы с коронавирусом, решения проблем демографии, развития здравоохранения, образования и науки, поддержки экономики и бизнеса, улучшения экологической ситуации, повышения благосостояния жителей страны и др.

Послание Президента прокомментировал Алексей Дюмин:

– Послание Президента было построено вокруг Человека. Владимир Владимирович всегда уделял большое внимание социальной сфере.

И сегодня глава государства особенно детально остановился на вопросах поддержки материнства и детства, социально уязвимых категорий граждан. Очень важен акцент на том, что работа детсадов, поликлиник, центров занятости должна быть выстроена исходя из потребностей человека. Поставлена задача обеспечить гражданам максимальное удобство при получении государственных и муниципальных услуг — в режиме 24/7. Для нас это вектор развития, именно в таком направлении мы движемся.

Важно, что большое внимание Владимир Владимирович уделил здравоохранению, в том числе развитию первичного звена и скорой помощи, включая обновление ее автопарка на 100%. В Тульской области такая задача уже решена.

Обновление учреждений культуры в малых городах — еще одна тема,  близкая нашему региону. В последние пять лет мы в Тульской области существенно продвинулись в этом вопросе и будем продолжать эту работу.

Очень близки и созвучны повестке нашего региона слова Президента об охране окружающей среды, в том числе в части взаимодействия власти и предприятий. Мы активно работаем с нашими промышленниками в сфере снижения негативного воздействия на экологию.

Крайне важен для нас и вопрос поддержки экономики, малого и среднего бизнеса, предпринимательской инициативы. Тульская область уже активно внедряет передовые практики в улучшении делового климата, и это приносит ощутимые плоды.

Сегодняшнее Послание главы государства во многом было адресовано регионам, ориентировано на их запросы. Это касается жилищного строительства, бесплатной подводки газа к домовладениям, строительства автодорог, обновления инфраструктуры ЖКХ, создания объектов туристической индустрии и многого другого.

Очень своевременны и значимы инициативы Президента о снижении бремени долговых обязательств для субъектов РФ, реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных им в прошлом году для борьбы с пандемией. А также — о предоставлении регионам нового инструмента развития — инфраструктурных бюджетных кредитов.

Всё это даст серьезный импульс и для реализации нацпроектов, и для регионального развития. А в конечном счете приведет к повышению качества жизни наших граждан.

Все задачи, поставленные в Послании Президента, обязательно найдут отражение в Программе развития области до 2026 года, работа над которой у нас сейчас активно ведется.

Сюжет: Послание Президента к Федеральному Собранию - 2021
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