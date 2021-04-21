Тульские медики прокомментировали Послание Президента РФ

– Президент в своем Послании сделал акцент на расширении программ диспансеризации, необходимости прохождения профосмотров для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. Абсолютно правильные слова, это то, что необходимо услышать и принять как руководство к действию каждому жителю нашего региона. Вовремя обнаруженное заболевание поможет избежать длительного лечения, долгих дней и месяцев пребывания в стационарах, не говоря уже о возможности продлить жизнь.

Пандемия коронавируса показала, как важно следить за здоровьем, не допускать обострения хронических заболеваний, которые очень часто становятся причиной тяжелого течения болезни и долгого восстановления. В этом году, как только позволила эпидобстановка, в нашем регионе возобновилась диспансеризация, сделан упор на выезды в районы для осмотра сельских жителей. Для этого задействованы современные медицинские комплексы, лучшие областные специалисты. А пройти диспансеризацию в поликлинике можно всего за один день, скачав результаты обследования на сайте Доктор71. Считаю, что такой комплексный подход поможет сохранить здоровье и жизнь многих туляков.

Владимир Кулагин, заместитель главного врача инфекционного госпиталя Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями: