Тульские медики прокомментировали Послание Президента РФ
Владимир Путин уделил в Послании большое внимание проблеме коронавируса.
Елена Гарина, главный специалист по медпрофилактике Тульской области:
– Президент в своем Послании сделал акцент на расширении программ диспансеризации, необходимости прохождения профосмотров для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. Абсолютно правильные слова, это то, что необходимо услышать и принять как руководство к действию каждому жителю нашего региона. Вовремя обнаруженное заболевание поможет избежать длительного лечения, долгих дней и месяцев пребывания в стационарах, не говоря уже о возможности продлить жизнь.
Пандемия коронавируса показала, как важно следить за здоровьем, не допускать обострения хронических заболеваний, которые очень часто становятся причиной тяжелого течения болезни и долгого восстановления. В этом году, как только позволила эпидобстановка, в нашем регионе возобновилась диспансеризация, сделан упор на выезды в районы для осмотра сельских жителей. Для этого задействованы современные медицинские комплексы, лучшие областные специалисты. А пройти диспансеризацию в поликлинике можно всего за один день, скачав результаты обследования на сайте Доктор71. Считаю, что такой комплексный подход поможет сохранить здоровье и жизнь многих туляков.
Владимир Кулагин, заместитель главного врача инфекционного госпиталя Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями:
– Владимир Путин начал свое Послание с подведения итогов борьбы с пандемией коронавируса. Прошлый год действительно стал сложнейшим испытанием для медиков. Нужно было не только понять, какую медицинскую помощь оказывать пациентам, но и спланировать загрузку инфекционных палат, объем необходимых лекарств, средств защиты. Наш госпиталь на 204 койки открылся в период быстрого роста заболеваемости, в апреле 2020 года. Пациенты поступали один за одним, мы работали круглосуточно. Но страха, неопределенности не было — я видел в глазах коллег готовность стоять до конца, буквально драться с инфекцией за каждого пациента. Поразило, с какой решимостью шли в «красную зону» ординаторы и студенты. Горжусь этими ребятами, за ними — будущее медицины. И главное: все мы чувствовали поддержку наших жителей, предпринимателей, региональной власти, которые делали всё возможное, чтобы обеспечить медиков и пациентов лекарствами, средствами защиты, медоборудованием. Вот это ощущение всеобщего объединения, сплоченности против врага не давало опускать руки, вдохновляло и помогало работать.