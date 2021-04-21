На Туле опробуют пилотную программу льготного кредитования застройщиков ЖК

Застройщики смогут взять кредит под льготный процент – 3-4% годовых. Такие займы будет выдавать «Дом.РФ» за счет субсидий бюджета.

Это сегодня в Послании Федеральному Собранию озвучил Президент России Владимир Путин:

– Что касается крупной массовой застройки, то институт развития «Дом.РФ» будет привлекать ресурсы с финансового рынка через размещение облигаций. Такой механизм отработан, в целом работает, функционирует хорошо, предоставлять эти ресурсы застройщикам необходимо в виде целевых займов. Что здесь важно, что хотел бы особенно подчеркнуть: за счет субсидий федерального бюджета «Дом. РФ» сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке — порядка 3-4% годовых. Пилотными проектами для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области, в Кузбассе.