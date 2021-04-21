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На Туле опробуют пилотную программу льготного кредитования застройщиков ЖК
Фото из архива Myslo.ru.

На Туле опробуют пилотную программу льготного кредитования застройщиков ЖК

Также программу будут апробировать еще три региона.

Застройщики смогут взять кредит под льготный процент – 3-4% годовых. Такие займы будет выдавать «Дом.РФ» за счет субсидий бюджета.

Это сегодня в Послании Федеральному Собранию озвучил Президент России Владимир Путин:

– Что касается крупной массовой застройки, то институт развития «Дом.РФ» будет привлекать ресурсы с финансового рынка через размещение облигаций. Такой механизм отработан, в целом работает, функционирует хорошо, предоставлять эти ресурсы застройщикам необходимо в виде целевых займов. Что здесь важно, что хотел бы особенно подчеркнуть: за счет субсидий федерального бюджета «Дом. РФ» сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке — порядка 3-4% годовых. Пилотными проектами для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области, в Кузбассе.

 

Сюжет: Послание Президента к Федеральному Собранию - 2021
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