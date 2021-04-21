Туляки прокомментировали Послание Президента Владимира Путина

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев:

Николай Воробьев – Послание Президента было таким, каким мы его ждали, — знаковым. Много внимания уделено итогам прошедшего года, пандемии. Глава государства отметил не только роль медиков, но и всех граждан России в том, как страна справилась с этим вызовом. Мы видим, что Россия выходит из сложного периода еще более крепкой, сплоченной.

Президент выступил с новыми инициативами в социальной сфере. В центре внимания — поддержка семей с детьми и тех категорий граждан, которые находятся в трудном материальном положении.

Одна из важных тем — развитие субъектов Федерации. Долги местных бюджетов по кредитам в коммерческих банках, безусловно, тормозят развитие регионов. Им будет оказана помощь, причем, чтобы соблюсти социальную справедливость, средства на реализацию инфраструктурных проектов будут направлены тем регионам, которые стремились вести сбалансированную финансовую политику.

Федеральная поддержка очень важна и для нашей области, ведь как отметил в своем Послании губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, в ближайшие пять лет значительные средства в регионе будут инвестированы в развитие промышленности, городов и сел.

Как представитель партии «Единая Россия» хочу отметить, что многие наши предложения вошли в Послание. Но сегодня все депутаты областной Думы, представители всех фракций готовы включиться в работу. Ведь те положения, которые прозвучали в Послании Президента, требуют законодательной проработки на федеральном и на региональном уровне. Предстоит принять целый ряд законов, и мы сразу же приступим к подготовке предложений.

И. о. ректора ТулГУ Олег Кравченко:

Олег Кравченко – В Год науки и технологий озвучена беспрецедентная поддержка отрасли: до 2024 года на фундаментальные исследования будет направлено 1 трлн 630 млрд рублей. Получат поддержку научные проекты государственного значения. Тульский государственный университет принимает участие в крупнейших высокотехнологичных проектах, которые реализуются при поддержке губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина и правительства региона, — НОЦ мирового уровня «ТулаТЕХ» и Инновационный научно-технологический центр «Композитная долина». Кроме того, как сказал Президент, важно обеспечить поддержку региональных вузов. Минобрнауки России анонсировало проект «ПРИОРИТЕТ 2030», в котором ТулГУ примет участие. На конкурсной основе будут отобраны сто университетов. Мы включимся в эту борьбу, разработав программу стратегического развития на десять лет. Кроме того, и. о. ректора ТулГУ обратил внимание на предложения главы государства, направленные на развитие института семьи, материнства и детства. Эти вопросы непосредственно касаются университета: — Это очень важно для молодых ребят, которые у нас учатся, ведь многие создают семьи в студенческие годы. В структуре ТулГУ есть собственный детский сад для детей студентов и сотрудников вуза. Мы оказываем поддержку студентам с детьми, предоставляем специальные места в общежитиях. Наша общая задача — прививать молодежи традиционные семейные ценности, и здесь очень важен пример старшего поколения.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов:

– В своем Послании Президент РФ Владимир Владимирович Путин много внимания уделил вопросам экологии. Хочется отметить, что в выступлении не только обозначены наиболее острые для страны экологические проблемы, но и поставлены конкретные и конструктивные задачи. Владимир Владимирович отметил необходимость ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и внедрить систему жесткого контроля и мониторинга. Поставлена задача за предстоящие 30 лет добиться сокращения выбросов парниковых газов до уровня ниже, чем в Евросоюзе. На данный момент в Тульской области уже ведется большая работа над программой декарбонизации экономики региона. Также Президентом было предложено ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда и рекультивацию промплощадок. Как сказал Президент:

«Получил прибыль за счет природы — убери за собой». Принцип «загрязнитель платит» должен работать и в сфере обращения с отходами.

Для этого необходимо уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки, что обеспечит переход к экономике замкнутого цикла.

Особое внимание было уделено необходимости внедрения системы квотирования вредных выбросов на все города страны, где остро стоит проблема качества атмосферного воздуха, и предусмотреть строгую ответственность за нарушение экологических норм. Сделать это необходимо на основе прозрачного мониторинга. Это особенно актуально для Тульской области, которая является промышленно развитым регионом, где остро стоит проблема загрязнения атмосферного воздуха.

Считаю очень важным предложение Президента о целевом направлении экологических платежей, поступающих в Федеральный бюджет, на ликвидацию накопленного экологического вреда и оздоровление окружающей среды. Таким образом, реализуемые в стране экологические программы станут более эффективными.

Екатерина Хрипунова, многодетная мама:

Екатерина Хрипунова – Как мама троих учеников, я отметила единовременную выплату в 10 000 рублей перед школой. Конечно, для того чтобы собрать ребенка, требуется больше денег. У нас на троих детей только на одни канцтовары и принадлежности для художественной и музыкальной школы на год уходит около 20 000 рублей. А еще нужны одежда, обувь. 10 000 рублей — это примерно 30% от общей суммы на сборы, но они очень нужны, особенно когда в семье не один школьник. К тому же у всех разные потребности, кто-то покроет выплатой 50% или даже больше. Еще очень важным стал вопрос бюджетных мест в вузах. Дочери 12 лет, и мы уже задумываемся о ее высшем образовании, поэтому тема близка нашей семье. Многие не могут себе позволить оплачивать обучение в вузах, новое решение Президента даст возможность получить высшее образование многим детям. Приятно и то, что заговорили о компенсации за детский отдых. У нас отдыхать ездят трое детей. Мы платим не полную стоимость, но всё равно в этом году получилось по 6500 рублей на каждого ребенка. Компенсация была бы хорошей поддержкой семье.

Марина Левина, директор МАУК «Культурно-досуговая система», заслуженный работник культуры РФ:

Марина Левина – По инициативе Президента были разработаны национальные проекты, один из которых посвящен культуре. Этот нацпроект состоит из трех частей. Один из них — культурная среда. Это создание новых культурных пространств, креативной индустрии, грантовой политики, программы «Тульское долголетие», патриотическое воспитание, работа над творческим кадровым составом всех наших учреждений, повышением квалификации, над эксклюзивными людьми, которые приходят работать в нашу отрасль. Ведь культура — это свет, радость, в какой-то степени возможность самовыражения и развития всех заложенных в человеке творческих способностей, развитие одаренности. Ведь человек даже может не знать, на что он способен. Часто бывает, к нам приходят уже взрослые люди и открывают в себе художественные, вокальные, хореографические, театральные таланты. Мы поддерживаем этот проект, который ведется и при поддержке нашего губернатора, администрации города.

Мы должны привлечь в наш город инвесторов, развивать туризм. Как раз наш молодежный театр «Мюсли» выиграл грант, и мы провели потрясающий фестиваль молодежных театров GingerFest, на который приезжали коллективы из Испании, Италии, Ирана и других стран, ближнего зарубежья и городов России.

Мы стараемся помочь людям с ограниченными возможностями. Менее двух лет назад мы создали инклюзивный «Театр без границ», где состоят люди с глубокой инвалидностью. Мы выиграли два гранта и уже поставили два спектакля, которые прошли с большим успехом.

Большое внимание мы уделяем программе «Тульское долголетие». Народный ансамбль «Вдохновение» из ДК «Хомяково», где поют женщины старше 70 лет, спели хит Клавы Коки «Покинула чат». Эта песня привела их к тому, что они заинтересовались интернетом, выяснили, что такое чаты, мы их приобщили к цифровой культуре. Им очень понравилось, и они сказали: «Мы помолодели на несколько лет!»

Мы пытаемся развить занятия для молодежи от 14 до 35 лет. Для них мы организуем мастер-классы, чтобы они могли сделать что-то своими руками. Мы создадим такое пространство!

Работают клубы исторической реконструкции, хореографические коллективы для взрослых, военно-патриотический клуб «Тайфун»… Планов у нас громадьё, и мы с удовольствием поддерживаем все инициативы Президента.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев – Перед всеми органами власти поставлены важнейшие задачи, решение которых призвано улучшить жизнь всех россиян — буквально каждого! Задачи трудные, но ясные и понятные. И, если честно, с таким посылом, такими установками и ресурсами работать по-человечески приятно. Ведь хочется быть причастным к воплощению в жизнь мощнейших проектов, рассчитанных на десятки лет вперед. Мы все видим, как меняется Тула. И сегодня мы услышали, каких перемен можно ждать тулякам. Они коснутся всех отраслей нашей жизни — это здравоохранение, экология, образование, туризм, культура, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, меры социальной поддержки и поддержки регионов и муниципалитетов, экономики, малого и среднего бизнеса. Наш город ждет масштабное инфраструктурное развитие, строительство новых дорог и жилых кварталов, благоустройство городских и сельских территорий. Будем работать! Продолжим начатое и приступим к воплощению новых проектов.

Дмитрий Корнеев, социальный предприниматель, участник конкурса «Предприниматель года»: