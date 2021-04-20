новости
новости
Регистрация
В Тульской области ожидается похолодание и гололедица на дорогах

В Тульской области ожидается похолодание и гололедица на дорогах

Региональная Госавтоинспекция предупреждает автолюбителей об изменении погодных условий.

В ближайшие сутки на территории Тульской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха до нуля градусов. На отдельных участках дорог (мосты, спуски и подъёмы) возможна гололедица.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают: водителям стоит быть крайне внимательными и аккуратными на дорогах – неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений.

Уделите повышенное внимание местам возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Неопытным водителям следует воздержаться от поездок.

Помните, что при отрицательных температурах летняя резина начинает терять свои свойства и затвердевает, сцепление с дорогой ухудшается, и риск попадания в аварию возрастает. Если вы попали в сложную ситуацию на дороге – обращайтесь в ГИБДД по следующим телефонам:

  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через WhatsApp, Viber: +7(999)374-36-13.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:12 +2
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекциягололедица на дорогахухудшение погодных условийпохолодание
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

О транспорте и дорогах: Дмитрий Ярцев ответит на вопросы туляков
О транспорте и дорогах: Дмитрий Ярцев ответит на вопросы туляков
На ремонт косогорской больницы выделено 17 млн рублей
На ремонт косогорской больницы выделено 17 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.