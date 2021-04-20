О транспорте и дорогах: Дмитрий Ярцев ответит на вопросы туляков

Прямая линия пройдёт в редакции «Слободы» и Myslo в среду, 21 апреля.

У вас есть вопросы по транспортному обслуживанию Тулы? Есть идея, как его улучшить? Хотите обсудить тему дорожного хозяйства города?

Эти и другие вопросы с читателями «Слободы» и Myslo обсудит начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Олегович Ярцев.