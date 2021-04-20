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О транспорте и дорогах: Дмитрий Ярцев ответит на вопросы туляков

О транспорте и дорогах: Дмитрий Ярцев ответит на вопросы туляков

Прямая линия пройдёт в редакции «Слободы» и Myslo в среду, 21 апреля.

У вас есть вопросы по транспортному обслуживанию Тулы? Есть идея, как его улучшить? Хотите обсудить тему дорожного хозяйства города?

Эти и другие вопросы с читателями «Слободы» и Myslo обсудит начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Олегович Ярцев.

Звоните в среду, 21 апреля, с 17.00 до 18.00 по телефону: 71-71-90.

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