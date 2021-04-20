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Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 11 пациентов

Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 11 пациентов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 65 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 37 901 житель региона, 35 524 вылечились, 1748 умерли.

За сутки ситуация в России следующая:

Сюжет: Коронавирус
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