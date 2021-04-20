Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 11 пациентов
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 65 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразился 37 901 житель региона, 35 524 вылечились, 1748 умерли.
За сутки ситуация в России следующая:
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