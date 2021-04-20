новости
новости
Регистрация
Сотрудники ГИБДД в Тульской области за неделю поймали 92 нетрезвых водителя
Фото из архива Myslo.

Сотрудники ГИБДД в Тульской области за неделю поймали 92 нетрезвых водителя

222 транспортных средства отправили на штрафстоянку.

Госавтоинспекция Тульской области обнародовала итоги работы за неделю. С 12 по 18 апреля сотрудники ГИБДД выявили 26 600 нарушений Правил дорожного движения, из них:
 
  • 24 316 правонарушений отследили комплексы автоматической фотовидеофиксации;
  • 63 водителя попались за то, что не уступили дорогу пешеходам или иным участникам движения (ст. 12.18 КоАП РФ);
  • 15 водителей сели за руль, хотя были лишены прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ);
  • 191 водитель управлял автомобилем с чрезмерной тонировкой (ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ);
  • 92 водителя попались нетрезвыми за рулем, при этом 11 из них ранее уже наказывали за подобные нарушения.
Также за неделю 222 транспортных средства было перемещено на специализированную стоянку.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:51 +5
Другие статьи по темам
Событие
ГИБДДнарушенияитоги
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский самбист выиграл турнир в Рыбинске
Тульский самбист выиграл турнир в Рыбинске
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 11 пациентов
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 11 пациентов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.