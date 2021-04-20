Сотрудники ГИБДД в Тульской области за неделю поймали 92 нетрезвых водителя

Фото из архива Myslo.

Госавтоинспекция Тульской области обнародовала итоги работы за неделю. С 12 по 18 апреля сотрудники ГИБДД выявили 26 600 нарушений Правил дорожного движения, из них:

24 316 правонарушений отследили комплексы автоматической фотовидеофиксации;

63 водителя попались за то, что не уступили дорогу пешеходам или иным участникам движения (ст. 12.18 КоАП РФ);

15 водителей сели за руль, хотя были лишены прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ);

191 водитель управлял автомобилем с чрезмерной тонировкой (ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ);

92 водителя попались нетрезвыми за рулем, при этом 11 из них ранее уже наказывали за подобные нарушения.

Также за неделю 222 транспортных средства было перемещено на специализированную стоянку.