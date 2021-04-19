В Епифани пройдет весенний фестиваль «Сад-Палисад»

В этом году мероприятие состоится в двух форматах.

Традиционный весенний фестиваль «Сад-Палисад» стартует в последние выходные апреля. В этом году он пройдет в двух форматах. В группе «ВКонтакте» уже полным ходом идет смородиновый марафон с мастер-классами и викторинами для садоводов.

24 и 25 апреля, 1 и 2 мая в 13.00 и 15.00 для индивидуальных посетителей и групп проведут экскурсии по усадьбе купца Байбакова, познакомят с купеческим бытом и ярмарочными традициями уездного города. На новой выставке «Очаровательная повседневность: история провинциальной моды» можно будет познакомиться с женским и мужским костюмом конца XIX – начала XX века и мелочами, окружавшими людей в то время.

В усадьбе купца Байбакова участникам интерактивной программы расскажут, как правильно сажать смородину. Освоить эту садоводческую науку можно будет и в онлайн-режиме. Для гостей группы фестиваля «ВКонтакте» мастер-класс по посадке и обрезке ягодной культуры проведет кандидат сельскохозяйственных наук Волгоградского государственного аграрного университета Игорь Подковыров.

Еще один мастер-класс в Епифани будет посвящен созданию броши-смородины. А на традиционном купеческом чаепитии у самовара можно будет попробовать витаминный ягодный сбитень и смокву из смородины, приготовленные поварами Куликова поля. Любители рукоделия, рисования и кулинарии уже сейчас могут принять участие в онлайн-конкурсе «Смородиновый фристайл».

Фото своих рукотворных и кулинарных смородиновых шедевров можно до 1 мая прислать администратору группы фестиваля и выиграть билет в Музей купеческого быта.