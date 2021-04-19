Ко Дню Победы ветеранам вручат медали в честь 80-летия обороны Тулы

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В регионе проживают около 11 тысяч ветеранов, вдов участников и инвалидов войны.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. По данным регионального министерства труда и соцзащиты, в Тульской области проживают порядка 10,8 тысяч ветеранов, вдов участников и инвалидов войны.

В улучшении жилищных условий нуждаются два человека – они смогут въехать в новое жильё уже в этом месяце. Для инвалидов и участников войны, а также их вдов предусмотрена единовременная материальная помощь в 50 тысяч рублей – эти деньги можно потратить на ремонт жилья и покупку бытовой техники. Такую выплату в текущем году уже получили 94 ветерана. Всего помощь получат порядка 700 человек

В преддверии праздника инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей и ежегодную выплату на санаторно-курортное лечение – 25 тысяч рублей.

По поручению Алексея Дюмина к 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны вручат продуктовые наборы. Утверждена медаль «В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой». Юбилейные медали вручат ветеранам в торжественной обстановке и на дому.

Для ветеранов проводится ежегодная диспансеризация, в том числе с выездом на дом, а также лечебно-диагностические мероприятия. Они обеспечиваются необходимыми лекарствами и санаторными путёвками.