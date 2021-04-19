Какие улицы Тулы останутся без электричества 20 апреля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Клары Цеткин, 4-16, 8/2, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3,
- ул. Фрунзе, 9, 13,
- ул. Братьев Жабровых, 12,
- Красноармейский пр-т, 19-а,
- ул. Седова, 47, 49, 45, 43,
- ул. Серебровская, 20, 22, 22-а, 18,
- ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97,
- ул. Гоголевская, 51-а,
- пр-т Ленина, 50-а, 51-а, 50,
- 4-й Дачный переулок, 10-а, 11-а, 8,
- Демидовская плотина, 2-14 (чётн.), 13-27 (нечётн.), 37, 59, 33-а, 31, 20,
- ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),
- ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),
- пр-д Тульский, 1-3 (нечётн.),
- ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.),
- ул. Курковая, 76-86 (чётн.),
- ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
- ул. М. Горького, 210,
- ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
- ул. Дульная, 2-42, 58-68 (чётн.), 3-27, 31-39 (нечётн.), 7-а, 9-а,
- ул. Литейная, 119-133 (нечётн.),
- ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
- ул. Курская, 9,
- ул. Луначарского, 141, 139,
- ул. Будённого, 99-117 (нечётн.), 118-134 (чётн.),
- ул. Некрасова, 24-44 (чётн.),
- ул. Ершова, 43-51 (нечётн.), 13, 15, 25,
- Епифанское шоссе, 38-б,
- ул. Плеханова, 48,
- ул. Пролетарская, 24, 26,
- ул. Степанова, 29,
- ул. Кутузова, 94, 96,
- ул. Металлургов, 72-а,
- п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 15, 12, 1, 8, 9, 10, 12, 2, 3,
- ул. Дронова, 1, 2/4,
- Мясново: ул. Чмутова, 20-78 (чётн.), 5, 3, 7/2, 9, 11, 13, 15,
- ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4,
- 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
- ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26.
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