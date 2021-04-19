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Какие улицы Тулы останутся без электричества 20 апреля

Какие улицы Тулы останутся без электричества 20 апреля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Клары Цеткин, 4-16, 8/2, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3,
  • ул. Фрунзе, 9, 13,
  • ул. Братьев Жабровых, 12,
  • Красноармейский пр-т, 19-а,
  • ул. Седова, 47, 49, 45, 43,
  • ул. Серебровская, 20, 22, 22-а, 18,
  • ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97,
  • ул. Гоголевская, 51-а,
  • пр-т Ленина, 50-а, 51-а, 50,
  • 4-й Дачный переулок, 10-а, 11-а, 8,
  • Демидовская плотина,  2-14 (чётн.), 13-27 (нечётн.), 37, 59, 33-а, 31, 20,
  • ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.),
  • ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.),
  • пр-д Тульский, 1-3 (нечётн.),
  • ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.),
  • ул. Курковая, 76-86 (чётн.),
  • ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
  • ул. М. Горького, 210,
  • ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
  • ул. Дульная, 2-42, 58-68 (чётн.), 3-27, 31-39 (нечётн.), 7-а, 9-а,
  • ул. Литейная, 119-133 (нечётн.),
  • ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
  • ул. Курская, 9,
  • ул. Луначарского, 141, 139,
  • ул. Будённого, 99-117 (нечётн.), 118-134 (чётн.),
  • ул. Некрасова, 24-44 (чётн.),
  • ул. Ершова, 43-51 (нечётн.), 13, 15, 25,
  • Епифанское шоссе, 38-б,
  • ул. Плеханова, 48,
  • ул. Пролетарская, 24, 26,
  • ул. Степанова, 29,
  • ул. Кутузова, 94, 96,
  • ул. Металлургов, 72-а,
  • п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 15, 12, 1, 8, 9, 10, 12, 2, 3,
  • ул. Дронова, 1, 2/4,
  • Мясново: ул. Чмутова, 20-78 (чётн.), 5, 3, 7/2, 9, 11, 13, 15,
  • ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4,
  • 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
  • ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26.
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