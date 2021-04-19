На общеобластном субботнике высадят более 200 деревьев

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На оперативном совещании у губернатора обсудили подготовку к масштабной уборке, которая состоится 24 апреля.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов доложил, что информацию о местах уборки можно найти на интерактивной карте субботников на портале «Открытый регион».

В Тульской области пройдут акции в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» и Международной акции «Сад памяти». В Баташевском саду появится липовая аллея, в Центральном парке высадят 100 молодых кедров, а в Комсомольском – 70 саженцев бархата амурского.

Всего в текущем году на территории области планируется высадить более 26 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Алексей Дюмин попросил министра по и администрацию Тулы усилить работы по озеленению.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» и Всероссийской акции «Вода России» в муниципалитетах очистят берега рек от бытового мусора и древесного хлама. На наиболее сложные участки на Воронке выйдут сотрудники минприроды Тульской области и более 2000 сотрудников регионального МЧС.

В Центральном парке им. П. П. Белоусова, на Площади Искусств состоится акция по сбору вторичного сырья «Больше не мусор». Участники акции примут участие в розыгрыше призов от партнеров проекта. Собранное вторичное сырье будет отправлено на переработку, а вырученные средства пойдут на создание современной экозоны в парке.

Работы планируются во дворах, в парках и скверах по всему региону. Особое внимание будет уделено недавно благоустроенным территориям. На субботник выйдут волонтеры всероссийского голосования по проектам благоустройства, которое пройдет на здесь.

Алексей Дюмин призвал промышленные предприятия принять участие в субботнике и привлечь к нему как можно больше неравнодушных граждан. Также глава региона поручил Юрию Панфилову проконтролировать регоператоров, чтобы весь собранный мусор был своевременно вывезен.