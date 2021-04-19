В Богородицке осудили наркомана, который до смерти избил подругу и пытался ее сжечь

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

В Богородицке 23-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшем ее смерть. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области, в ночь на 16 декабря 2020 года в квартире на ул. Володарского между обвиняемым и его 29-летней подругой произошла ссора.

Установлено, что в тот вечер они употребляли наркотики. Молодой человек жестоко избил женщину и оставил умирать в квартире. Следующей ночью он вывез ее в овраг, облил бензином и поджег. Спустя несколько дней тело женщины было найдено. Суд приговорил наркомана к 9 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.