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В Богородицке осудили наркомана, который до смерти избил подругу и пытался ее сжечь
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

В Богородицке осудили наркомана, который до смерти избил подругу и пытался ее сжечь

Трагедия произошла в декабре прошлого года. Злоумышленник спрятал тело в овраге, чтобы замести следы.

В Богородицке 23-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшем ее смерть. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области, в ночь на 16 декабря 2020 года в квартире на ул. Володарского между обвиняемым и его 29-летней подругой произошла ссора.

Установлено, что в тот вечер они употребляли наркотики. Молодой человек жестоко избил женщину и оставил умирать в квартире. Следующей ночью он вывез ее в овраг, облил бензином и поджег. Спустя несколько дней тело женщины было найдено. Суд приговорил наркомана к 9 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

 

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Место
Тульская областьБогородицк

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