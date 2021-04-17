Улицу Ушинского в Туле не ремонтировали более 50 лет

фото: ОНФ

Члены ОНФ обратились в управление транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы с просьбой включить дорогу на улице Ушинского в план ремонта. О помощи общественников попросили местные жители.

Эксперты ОНФ выехали на место и увидели, что проезжая часть разбита полностью. По словам местных жителей, улица Ушинского всегда

была в неблагоустроенном состоянии: дорогу не ремонтировали более 50 лет. Пока стоит сухая погода, ветер поднимает здесь настоящий

пыльный вихрь, а во время дождей грунт размывает – стоят лужи и грязь.

Активисты Народного фронта направили запрос в администрацию с просьбой провести на Ушинского ремонт, а также нанесли неблагоустроенную улицу на карту убитых дорог ОНФ.

В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что улицу отремонтируют в этом году.

- В текущем году планируется выполнить работы по ремонту дорожного покрытия по ул. Ушинского с полной заменой дорожной одежды. Одновременно сообщаем, что на участках, имеющих асфальтовое покрытие, будут выполнены работы по асфальтированию, а на участках с щебеночным покрытием – работы по щебенению. Данные работы планируется выполнить до 1 августа 2021.

UPD. В 14.25 добавлен комментарий администрации Тулы.