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Улицу Ушинского в Туле не ремонтировали более 50 лет
фото: ОНФ

Улицу Ушинского в Туле не ремонтировали более 50 лет

Об этом сообщают представители Общероссийского народного фронта.

Члены ОНФ обратились в управление транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы с просьбой включить дорогу на улице Ушинского в план ремонта. О помощи общественников попросили местные жители.
 
Эксперты ОНФ выехали на место и увидели, что проезжая часть разбита полностью. По словам местных жителей, улица Ушинского всегда
была в неблагоустроенном состоянии: дорогу не ремонтировали более 50 лет. Пока стоит сухая погода, ветер поднимает здесь настоящий
пыльный вихрь, а во время дождей грунт размывает – стоят лужи и грязь.
 
Активисты Народного фронта направили запрос в администрацию с просьбой провести на Ушинского ремонт, а также нанесли неблагоустроенную улицу на карту убитых дорог ОНФ. 
 
В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что улицу отремонтируют в этом году.
 
- В текущем году планируется выполнить работы по ремонту дорожного покрытия по ул. Ушинского с полной заменой дорожной одежды. Одновременно сообщаем, что на участках, имеющих асфальтовое покрытие, будут выполнены работы по асфальтированию, а на участках с щебеночным покрытием – работы по щебенению. Данные работы планируется выполнить до 1 августа 2021.
 

UPD. В 14.25 добавлен комментарий администрации Тулы.

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