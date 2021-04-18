В Тульской области за сутки 65 случаев коронавируса и 9 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего в России выявлен 4 702 101 случай коронавируса, зафиксировано 105 582 летальных исхода, выздоровели 4 326 780 человек.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 769 жителей региона, 35 403 вылечились, 1728 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 65 случаев коронавируса, 63 человека выздоровели, 9 скончались.