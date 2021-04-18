Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки 65 случаев коронавируса и 9 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 65 случаев коронавируса, 63 человека выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 769 жителей региона, 35 403 вылечились, 1728 умерли.
Всего в России выявлен 4 702 101 случай коронавируса, зафиксировано 105 582 летальных исхода, выздоровели 4 326 780 человек.
За сутки ситуация следующая:
вчера, в 11:11, 23 1730 -2
16 апреля, в 11:13, 14 1595 -1
15 апреля, в 11:15, 24 1809 -1
14 апреля, в 11:11, 10 1439 0
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