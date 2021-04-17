Более 250 сотрудников АО «Тулачермет» и ООО «Тулачермет-Сталь» приняли участие в общегородском субботнике

Трудовой десант металлургов и сталеваров наводили порядок на территории, непосредственно прилегающей к промышленным предприятиям.

На участке протяженностью более 3 км – верхние проходные

Тулачермет - ост. «Дежурка» - ул. Н. Островского, был убран

летучий мусор вдоль проезжей части, убраны и утилизированы

ветки, покрашены деревья.

Молодые сотрудники Тулачермета благоустроили Аллею молодых

специалистов, разделяющую улицы Новотульскую и Д. Гумилевской.

В рамках субботника были высажены саженцы лип, сосен и елей.

Всего за несколько часов сотрудники предприятий собрали более 1000 мешков мусора, было вывезено свыше 20 КАМАЗов с ветками.

В работе была задействована спецтехника АО «Тулачермет»: тракторы,

погрузчики, самосвалы, ломовозы.

Уже в следующую субботу, 24 апреля, сотрудники предприятий выйдут на

общеобластной субботник.