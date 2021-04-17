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Более 250 сотрудников АО «Тулачермет» и ООО «Тулачермет-Сталь» приняли участие в общегородском субботнике

Более 250 сотрудников АО «Тулачермет» и ООО «Тулачермет-Сталь» приняли участие в общегородском субботнике

Трудовой десант металлургов и сталеваров наводили порядок на территории, непосредственно прилегающей к промышленным предприятиям.

На участке протяженностью более 3 км – верхние проходные
Тулачермет - ост. «Дежурка» - ул. Н. Островского, был убран
летучий мусор вдоль проезжей части, убраны и утилизированы
ветки, покрашены деревья.
 
Молодые сотрудники Тулачермета благоустроили Аллею молодых
специалистов, разделяющую улицы Новотульскую и Д. Гумилевской.
В рамках субботника были высажены саженцы лип, сосен и елей.
Всего за несколько часов сотрудники предприятий собрали более 1000 мешков мусора, было вывезено свыше 20 КАМАЗов с ветками.
 
В работе была задействована спецтехника АО «Тулачермет»: тракторы,
погрузчики, самосвалы, ломовозы.
 
Уже в следующую субботу, 24 апреля, сотрудники предприятий выйдут на
общеобластной субботник.
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