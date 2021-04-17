Подпись «Майкола», клюшка Харламова и княжеская книга: туляки продают автографы и вещи знаменитостей

Собрали для вас эту красоту с просторов Авито.

Здесь есть то, о чем вы даже и не могли мечтать.

Например, б/у автограф «Майкола джексона» продается всего лишь за 49 999 рублей. Также у продавца под ником «Дом-ка» можно купить подпись Чикатило.

Любители спорта могут пополнить коллекцию футбольным мячом с подписями футболистов московского «Спартака». Стоимость мячика - 29 000 рублей, сообщает продавец Дмитрий.

Для фанатов хоккея тут есть возможность купить клюшку самого Валерия Харламова. Продавец Владимир не указывает цену, но в описании товара заявляет, что клюшка Montreal, которой Харламов играл в последний год жизни, была подарена ему как личному механику.

Книга из личной библиотеки князя Долгорукова оценена продавцом Петром в 19 000 рублей. Издание 1780 года гласит о «великих полководцах на французском языке».

А вот за возможность иметь в собственности автограф Виктора Цоя вам придется выложить 169 998 рублей. Обладатель столь ценной подписи утверждает, что получил ее на концерте Цоя в Киеве в 1989 году.