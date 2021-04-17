новости
новости
Регистрация
Подпись «Майкола», клюшка Харламова и княжеская книга: туляки продают автографы и вещи знаменитостей

Подпись «Майкола», клюшка Харламова и княжеская книга: туляки продают автографы и вещи знаменитостей

Собрали для вас эту красоту с просторов Авито.

Здесь есть то, о чем вы даже и не могли мечтать.

Например, б/у автограф «Майкола джексона» продается всего лишь за 49 999 рублей. Также у продавца под ником «Дом-ка» можно купить подпись Чикатило.

Автограф Майкола джексона

Любители спорта могут пополнить коллекцию футбольным мячом с подписями футболистов московского «Спартака». Стоимость мячика - 29 000 рублей, сообщает продавец Дмитрий.

Футбольный мяч Спартака 1922г

Для фанатов хоккея тут есть возможность купить клюшку самого Валерия Харламова. Продавец Владимир не указывает цену, но в описании товара заявляет, что клюшка Montreal, которой Харламов играл в последний год жизни, была подарена ему как личному механику. 

Клюшка Харламова В.Б

Книга из личной библиотеки князя Долгорукова оценена продавцом Петром в 19 000 рублей. Издание 1780 года гласит о «великих полководцах на французском языке».

1780 год из личной библиотеки Князя Долгорукова

А вот за возможность иметь в собственности автограф Виктора Цоя вам придется выложить 169 998 рублей. Обладатель столь ценной подписи утверждает, что получил ее на концерте Цоя в Киеве в 1989 году. 

Продаю автограф Виктора Цоя

 

Сюжет: Купи-продай
Бассейн, сусальное золото и фонтан: Как выглядят самые дорогие коттеджи в Туле
Жизнь Тулы и области
Бассейн, сусальное золото и фонтан: Как выглядят самые дорогие коттеджи в Туле
10 апреля, в 17:59, 88 22454 -4
Коттедж в поселке миллионеров, квартира с видом на море: какую недвижимость продают туляки за рубежом
Жизнь Тулы и области
Коттедж в поселке миллионеров, квартира с видом на море: какую недвижимость продают туляки за рубежом
4 апреля, в 19:30, 54 8141 4
Лошадь на палочке, кряхтящий кот и дикие утки: что сдают в аренду туляки?
Жизнь Тулы и области
Лошадь на палочке, кряхтящий кот и дикие утки: что сдают в аренду туляки?
3 апреля, в 17:02, 34 2244 3
Обзор Myslo: самые дорогие двушки для аренды в Туле
Жизнь Тулы и области
Обзор Myslo: самые дорогие двушки для аренды в Туле
21 марта, в 17:02, 206 19309 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:15 +1
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаподборкиколлекционированиеАвито

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой женщина фиктивно прописала 7 иностранцев
В Узловой женщина фиктивно прописала 7 иностранцев
Более 250 сотрудников АО «Тулачермет» и ООО «Тулачермет-Сталь» приняли участие в общегородском субботнике
Более 250 сотрудников АО «Тулачермет» и ООО «Тулачермет-Сталь» приняли участие в общегородском субботнике
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.