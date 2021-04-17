В ДТП у «Линии» пострадали 3 человека
Напротив гипермаркета столкнулись Renault Logan и Skoda Karoq.
Авария на улице Рязанской произошла сегодня днем, сообщает корреспондент Myslo.
По предварительной информации, Renault, следовавший в направлении улицы Металлургов, проигнорировал знак «Уступи дорогу», в то время как Skoda поворачивала к гипермаркету под знаком «Движение прямо». По мнению водителя Skoda Karoq, Renault Logan следовал на высокой скорости и, возможно, превысил ее.
После столкновения Renault перелетел через попутный автомобиль и приземлился на крышу возле автозаправки в 30-40 метрах от места аварии. В результате аварии 3 человека из Renault Logan были доставлены в больницу.
Окончательные причины и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД.
Галерея
Другие статьи по темам
Более 250 сотрудников АО «Тулачермет» и ООО «Тулачермет-Сталь» приняли участие в общегородском субботнике