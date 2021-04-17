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В ДТП у «Линии» пострадали 3 человека

В ДТП у «Линии» пострадали 3 человека

Напротив гипермаркета столкнулись Renault Logan и Skoda Karoq.

Авария на улице Рязанской произошла сегодня днем, сообщает корреспондент Myslo.
 
По предварительной информации, Renault, следовавший в направлении улицы Металлургов, проигнорировал знак «Уступи дорогу», в то время как Skoda поворачивала к гипермаркету под знаком «Движение прямо». По мнению водителя Skoda Karoq, Renault Logan следовал на высокой скорости и, возможно, превысил ее.
 
После столкновения Renault перелетел через попутный автомобиль и приземлился на крышу возле автозаправки в 30-40 метрах от места аварии. В результате аварии 3 человека из Renault Logan были доставлены в больницу.
 
Окончательные причины и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД. 
 
 
 
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Фотограф: Сергей Стариков
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