В ДТП у «Линии» пострадали 3 человека

Авария на улице Рязанской произошла сегодня днем, сообщает корреспондент Myslo.

По предварительной информации, Renault, следовавший в направлении улицы Металлургов, проигнорировал знак «Уступи дорогу», в то время как Skoda поворачивала к гипермаркету под знаком «Движение прямо». По мнению водителя Skoda Karoq, Renault Logan следовал на высокой скорости и, возможно, превысил ее.

После столкновения Renault перелетел через попутный автомобиль и приземлился на крышу возле автозаправки в 30-40 метрах от места аварии. В результате аварии 3 человека из Renault Logan были доставлены в больницу.

Окончательные причины и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД.